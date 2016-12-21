Суд оставил Охендовского на посту главы Центризбиркома (видео)

Соломенский районный суд Киева отказался отстранять Михаила Охендовского с должности председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на срок 2 месяца, отклонив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"На сегодняшний день я занимаю наивысшую из возможных государственных должностей, относительно которых детективам так очень хочется предъявить хотя бы какие-нибудь обвинения", – сказал Охендовский журналистам после окончания заседания суда в среду.

Касательно ходатайства САП по мере пресечения председатель ЦИК отметил: "С одной стороны ходатайство обвинения удовлетворено частично, то есть обвинение не получило того результата, который перед собой ставило на сегодняшний день, но я считаю, что у нас есть все основания для апелляционного обжалования постановления суда по ходатайству о применении меры пресечения".

Ранее Соломенский райсуд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя.

13 декабря Охендовскому в аэропорту "Борисполь" вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Охендовский назвал уголовное преследование в отношении него "срежиссированным не в Украине спектаклем" и заверил в готовности сотрудничать со следствием.

19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК Охендовского и с нарушениями законодательства.