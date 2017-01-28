Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против Клюева

Заочном расследование против экс-секретаря СНБО Андрей Клюева не будет начато, так как Печерский районный суд Киева отказался в этом Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постановление суда.

Как отмечается в тексте документа, ГПУ хотела начать расследование против Клюева за незаконные действия против активистов на митингах. Также он подозревается в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием.

Сообщение об изменении ранее объявленной подозрения Клюеву составлено 15 марта 2016 года. Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения Клюева заключается в незаконных действиях последнего, как бывшего секретаря СНБО, которые проявились в ходе противоправного указания бывшего президента Виктора Януковича по организации и осуществления в период с 22 по 29 ноября 2013 незаконного разгона участников акции протеста, которые находились на Майдане Независимости в Киеве.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России.

В свою очередь следственный судья решил, что приведенные в ходатайстве доводы стороны обвинения о вызове обвиняемого к следователю путем отправки ему почтовой связью письменных сообщений во время проведения досудебного расследования не подтверждены в судебном заседании надлежащими доказательствами, поскольку материалы, приложенные к ходатайству, таких доказательств не содержат. Кроме того, суд не получил подтверждения того, что Клюев действительно находится на территории РФ.

В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как такое, что не соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса.