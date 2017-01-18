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Суд отклонил апелляцию Курченко и подтвердил его заочный арест http://www.segodnya.ua/img/article/7894/16_main.1484741397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/16_tn.1484741397.jpg Политика Судья оставил неизменным постановление Печерского суда о заочном аресте бизнесмена

Суд отклонил апелляцию Курченко и подтвердил его заочный арест

Сегодня, 14:10

Судья оставил неизменным постановление Печерского суда о заочном аресте бизнесмена

Сергей Курченко. Фото: focus.ua
Сергей Курченко. Фото: focus.ua

Апелляционный суд Киева согласился с решением суда первой инстанции об избрании украинскому бизнесмену Сергею Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей, отклонив апелляционную жалобу его защиты. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу защиты Курченко и приняла решение оставить ее не удовлетворенной.

"Указанным постановлением суда первой инстанции удовлетворено ходатайство заместителя начальника третьего отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Курченко", – говорится в сообщении суда.

Как сообщалось, 4 января 2017 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Напомним, с марта 2014 года Курченко пребывает в международном розыске. Курченко фигурирует в деле о сжиженном газе как глава преступной организации. Следствие утверждает, что в 2010-2014 годах его компании получали сжиженный газ "Укргаздобычи" и "Укрнафты" по заниженной цене (установленной как для населения), а продавали как автогаз по рыночной.
суд, арест, апелляция, Курченко

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Источник:

"Сегодня"

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