Суд отклонил апелляцию Курченко и подтвердил его заочный арест

Апелляционный суд Киева согласился с решением суда первой инстанции об избрании украинскому бизнесмену Сергею Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей, отклонив апелляционную жалобу его защиты. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу защиты Курченко и приняла решение оставить ее не удовлетворенной.

"Указанным постановлением суда первой инстанции удовлетворено ходатайство заместителя начальника третьего отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Курченко", – говорится в сообщении суда.

Как сообщалось, 4 января 2017 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Напомним, с марта 2014 года Курченко пребывает в международном розыске. Курченко фигурирует в деле о сжиженном газе как глава преступной организации. Следствие утверждает, что в 2010-2014 годах его компании получали сжиженный газ "Укргаздобычи" и "Укрнафты" по заниженной цене (установленной как для населения), а продавали как автогаз по рыночной.