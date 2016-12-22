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Суд разрешил ГПУ изъять из Администрации Путина обращение Януковича с просьбой ввести войска (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/49_main.1482441585.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/49_tn.1482441585.jpg Политика Документы должны находиться в Администрации Путина

Суд разрешил ГПУ изъять из Администрации Путина обращение Януковича с просьбой ввести войска (фото)

Вчера, 23:19

Документы должны находиться в Администрации Путина

Печерский районный суд Киева разрешил следователю Генпрокуратуры ознакомиться с оригиналами заявления экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Об этом на Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает телеканал "112 Украина".

"Следователь хочет ознакомиться с оригиналами заявления экс-президента Украины от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, а также других обращений Виктора Януковича к Владимиру Путину за период с 1 марта 2014 года по дату проведения выемки и изъять их (осуществить их выемку)", - заявила Сарган.

Также Сарган опубликовала копии соответствующего решения суда, которое было принято 14 декабря по ходатайству старшего следователя по особо важным делам Главной военной прокуратуры Вадима Приймачка в уголовном производстве о государственной измене Януковича.

Эти документы могут находиться во владении Администрации президента России Владимира Путина.

Напомним, на заседании Совета Безопасности ООН 3 марта 2014 года постпред от России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путина с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

Как сообщалось ранее, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене. Луценко заявил, что соответствующее уведомление также было направлено в РФ. После этого представители Военной прокуратуры вручили адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича уведомление о подозрении в совершении преступления. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк подал заявление о возврате подозрения. По мнению стороны защиты, подоззрение было неподобающим образом объявлено и ненадлежащим образом вручено. 
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