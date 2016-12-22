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Суд разрешил обыскать резиденцию Путина http://www.segodnya.ua/img/article/7820/39_main.1482409031.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/39_tn.1482409031.jpg Политика Следователь ГПУ намерен найти в администрации президента РФ оригинальное обращение Януковича с просьбой ввести войска в Украину

Суд разрешил обыскать резиденцию Путина

Сегодня, 14:16

Следователь ГПУ намерен найти в администрации президента РФ оригинальное обращение Януковича с просьбой ввести войска в Украину

Владимир Путин. Фото: ТАСС
Владимир Путин. Фото: ТАСС

Печерский райсуд Киева удовлетворил запрос Генпрокуратуры и разрешил провести обыск в администрации президента России в Москве, передают "Вести".

Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины попросил доступ к вещам и документам с последующим изъятием, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, дом 23.

Следователь намерен найти в администрации Путина оригинальное обращение экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ от 1 марта 2014 года с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины.

"Факт обращения Виктора Януковича к Путину озвучен был представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 01.03.2014 года. Кроме того, во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 03.03.2014 года он повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения", – аргументировал свою позицию следователь.

Документ ему нужен, чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи. А для этого нужен именно оригинал документа. Суд разрешил выемку и изъятие заявления Януковича из администрации РФ. Срок действия решения – 30 дней.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Печерский райсуд Киева разрешил задержать Виктора Януковича и доставить его в суд.
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