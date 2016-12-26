Судебное заседание по делу Януковича завершилось, защита просит об отводе судьи

В Киеве завершилось заседание Печерского райсуда по делу экс-президента Виктора Януковича, передает телеканал "112 Украина".

Заседание завершилось тем, что сторона защиты в лице его адвоката Виталия Сердюка попросила об отводе следственного судьи, мотивируя это тем, что есть основания выразить суду недоверие из-за давления на служителей Фемиды.

"Сторона обвинения считает, что адвокаты затягивают это заседание. Адвокаты Януковича настаивают, что он хочет давать показания по скайпу или другим способом, прокуроры говорят, поскольку место нахождения Януковича не установлено, такая связь пока невозможна. Когда возобновится заседание, когда назначат ли нового судью – неизвестно", – отмечает корреспондент.

По словам прокурора Александра Кравченко, на данном этапе судебного процесса проведен ряд следственных и процессуальных действий.

"Сейчас стороной обвинения будет получено разрешение на специальное досудебное расследование. Допроведем еще ряд следственных и процессуальных действий и будем составлять обвинительный акт и направлять его в суд. Как процессуальный руководитель по данному производству, я считаю, что до 2 месяцев нам достаточно времени, чтобы закончить данное уголовное производство, если получим разрешение на специальное досудебное расследование", – сообщил прокурор.

Напомним, что 28 ноября во время допроса Януковича в деле "беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене. Луценко заявил, что соответствующее уведомление также было направлено в РФ. После этого представители Военной прокуратуры вручили адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича уведомление о подозрении в совершении преступления.