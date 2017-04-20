Сытник рассказал о ходе расследования незаконных действий руководства НБУ

Сегодня, 09:44

Он отметил, что во время проведения обыска в НБУ детективы "не встретили сопротивления, де-юре это был обыск, а де-факто просто выемка документов"

Артем Сытник, фото РБК-Украина
Артем Сытник, фото РБК-Украина

Конкретные фамилии причастных к растрате средств, выделенных на рефинансирование банков, должны быть названы как можно скорее, считает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Сейчас очень сложно прогнозировать, когда появятся конкретные фамилии... Мы говорим, что на сегодняшний день есть расследование, есть факты, которые проверяются.... часть документов мы уже изъяли в ходе расследования, часть пытаемся изъять, в том числе, путём подачи международно-правовых поручений",- сказал Сытник в эфире "5 канала".

Он подчеркнул, что оперативность выполнения международно-правовых поручений будет влиять на сроки расследования дела.

По словам Сытника, факт проведения обыска НАБУ афишировать не хотело. Также директор НАБУ считает, что вокруг этого расследования происходит много манипуляций.

"В связи с этой ситуаций, с этими манипуляциями мы должны как можно быстрее дать окончательный ответ на вопрос о том, причастен ли кто-то из Нацбанка, и если причастен, то кто именно",- отметил директор он.

Сытник добавил, что во время проведения обыска в НБУ детективы "не встретили сопротивления, де-юре это был обыск, а де-факто просто выемка документов".

Напомним, ранее детективы НАБУ совместно с Нацполицией проводили выемку документов в Национальном банке. По информации НАБУ, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением.
НБУ, рефинансирование, НАБУ, Сытник

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Источник:

Интерфакс-Украина

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