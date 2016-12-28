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Сюрприз для уклонистов: в Минобороны рассказали, как будет работать реестр военнообязанных http://www.segodnya.ua/img/article/7838/66_main.1482920381.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/66_tn.1482920381.jpg Политика Как отмечается, будет создана единая централизованная база данных военнообязанных и призывников

Сюрприз для уклонистов: в Минобороны рассказали, как будет работать реестр военнообязанных

Сегодня, 12:16

Как отмечается, будет создана единая централизованная база данных военнообязанных и призывников

Николай Садеков. Фото: Минобороны
Николай Садеков. Фото: Минобороны

Создание Единого государственного реестра военнообязанных позволит сократить время для принятия решения. Об этом 27 декабря сообщил во время брифинга временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Николай Садеков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Функционирование Единого государственного реестра военнообязанных позволит создать в государстве единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников, что позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам, а также уменьшить коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключить уклонение граждан от мобилизации и призыва", – отметил он и добавил, что комплекс мероприятий реализованный при создании Реестра, будет обеспечивать защиту данных граждан в соответствии с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных".

"Физически серверы будут находиться на территории объекта Вооруженных Сил, а сети передачи данных будут функционировать отдельно от общих телекоммуникационных сетей и интернет. Поэтому похитить данные о мобилизационном ресурсе Украины будет физически невозможно", – заверил полковник Николай Садеков.

Ранее Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2504а-д о Едином государственном реестр военнообязанных.

По законопроекту, реестр должен вестись в электронной форме с единой централизованной базой данных. В нем должны содержаться персональные и служебные данные военнообязанных.
Украина, Минобороны, призыв, реестр, военнообязанные

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"Сегодня"

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