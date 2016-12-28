Сюрприз для уклонистов: в Минобороны рассказали, как будет работать реестр военнообязанных

Создание Единого государственного реестра военнообязанных позволит сократить время для принятия решения. Об этом 27 декабря сообщил во время брифинга временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Николай Садеков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Функционирование Единого государственного реестра военнообязанных позволит создать в государстве единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников, что позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам, а также уменьшить коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключить уклонение граждан от мобилизации и призыва", – отметил он и добавил, что комплекс мероприятий реализованный при создании Реестра, будет обеспечивать защиту данных граждан в соответствии с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных".

"Физически серверы будут находиться на территории объекта Вооруженных Сил, а сети передачи данных будут функционировать отдельно от общих телекоммуникационных сетей и интернет. Поэтому похитить данные о мобилизационном ресурсе Украины будет физически невозможно", – заверил полковник Николай Садеков.

Ранее Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2504а-д о Едином государственном реестр военнообязанных.

По законопроекту, реестр должен вестись в электронной форме с единой централизованной базой данных. В нем должны содержаться персональные и служебные данные военнообязанных.