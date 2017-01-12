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Тандит о списках Савченко: Она нарушила ряд норм законодательства http://www.segodnya.ua/img/article/7876/34_main.1484223966.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/34_tn.1484223966.jpg Политика В СБУ в ближайшее время намерены пдать правовую оценку действиям нардепа

Тандит о списках Савченко: Она нарушила ряд норм законодательства

Сегодня, 14:26

В СБУ в ближайшее время намерены пдать правовую оценку действиям нардепа

Юрий Тандит. Фото: &quot;Хвиля&quot;
Юрий Тандит. Фото: "Хвиля"

Народный депутат Надежда Савченко не имела права публиковать имена украинских пленных, нарушив тем самым ряд норм украинского законодательства. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Он отметил, что СБУ проверяет действия Савченко и в ближайшее время даст им экспертную оценку.

"В данном случае нарушено достаточно большое количество правовых норм. Сейчас СБУ определяет правовую оценку случившегося. Мы говорим о законе о персональных данных человека, в международной практике это недопустимо. Нам сейчас уже звонят из международных организаций, коллеги из-за рубежа – нельзя давать такую информацию без разрешения родственников. Надя или ее помощники обзванивали близких, родных, матерей? Спрашивали, готовы ли они дать согласие или хотят они, чтобы фамилии их сыновей начали сейчас везде раскручивать, в том числе по линии соприкосновения", – заявил Тандит.

Советник главы СБУ напомнил, что существует закон о борьбе с терроризмом и Савченко, как должностное лицо, не имела права называть имена пленных украинцев.

Напомним, 10 января Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.

В свою очередь нардеп пояснила, зачем опубликовала списки. Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена.

11 января сообщалось, что Надежда Савченко подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев.

В Кремле отреагировали на список Савченко о сотне пленных россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные, представленные нардепом, будут проанализированы.
сбу, савченко, списки, пленные, Тандит

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