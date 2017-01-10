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Тандит пояснил, чем опасна публикация списка пленных http://www.segodnya.ua/img/article/7868/94_main.1484051543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/94_tn.1484051543.jpg Политика Из-за разглашения информации об украинских заложниках, могут пострадать их родственники, считают в СБУ

Тандит пояснил, чем опасна публикация списка пленных

Сегодня, 14:32

Из-за разглашения информации об украинских заложниках, могут пострадать их родственники, считают в СБУ

Юрий Тандит. Фото: &quot;Хвиля&quot;
Юрий Тандит. Фото: "Хвиля"

Обнародованной информацией о пленных украинцах могут воспользоваться мошенники, который попытаются нажиться на их родственниках. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, процессом освобождения пленных часто пользуются мошенники, которые выходят на родственников ради получения неправомерной выгоды.

"Мы имеем горький опыт, когда, к сожалению, после опубликования списков наших заложников появлялись мошенники, преступники, которые выходили на родственников и пытались, используя эту ситуацию, когда люди находятся в страданиях, обманным путем вымогать деньги, какие-то предметы. Люди, которые в этом состоянии находятся и ждут своих близких, готовы пойти на все ради спасения мужей, отцов, сыновей", – рассказал Тандит.

Он рассказал, что ранее уже были случаи мошенничества, в результате чего было открыто большое количество уголовных производств.

"Я в 2014 году входил в процесс освобождения заложников как переговорщик, как волонтер, имел этот опыт, когда через нас проходили такие случаи, причем это было во всей Украине: со Львова звонили нам, с Днепропетровска, из других городов. Мы срабатывали очень четко, мы передавали эту информацию в МВД, СБУ. Было открыто не одно, а достаточно большое количество уголовных производств по факту мошенничества", – добавил советник главы СБУ.

Как сообщалось, сегодня Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР".
сбу, мошенники, родственники, пленные, Тандит

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