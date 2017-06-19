Текст закона о реинтеграции Донбасса еще не готов – Парубий

По его словам, сейчас обсуждается сама концепция, и это правильный подход, чтобы на начальном этапе можно было уже определить основные позиции

Концепция законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в настоящее время обсуждается, текст документа пока не готов, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Текста еще нет. Сейчас обсуждается сама концепция, и это правильный подход, чтобы на начальном этапе можно было уже определить основные позиции, которые будут в целом согласованы", – сказал Парубий журналистам в понедельник вечером, добавив, что эту концепцию представил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Среди обсуждаемых позиций, по словам спикера парламента, – изменение статуса, признание оккупированных территорий формально оккупированными территориями и "самое главное – определение юридических предпосылок для ведения боевых действий и военных операций, чтобы этот закон давал такое законодательное право для главнокомандующего, для СНБО".

Как сообщалось, 14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению идет разработка проекта закона по реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты и народные депутаты. Законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

Ранее, 13 июня, секретарь СНБО А.Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ, что "только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории".

Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук пояснял, что этот законопроект предусматривает расширение возможности использования Вооруженных сил Украины на Донбассе: "Будет выстроен вместо оперативного штаба антитеррористической операции оперативный штаб, который будет включить в себя все наши военные подразделения, которые мы можем использовать, также сюда будут интегрированы военно-гражданские администрации".

15 июня пресс-служба СНБО сообщила, что эксперты, специализирующиеся на вопросах внешней политики, безопасности и обороны, поддержали концепцию законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей".

19 июня первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что работа над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" вскоре будет завершена и он будет вынесен на заседание СНБО.