Терещенко объяснил, почему уходит с поста мэра Глухова и переезжает в Киев (видео)
Политик будет помогать жене, которая собирается баллотироваться на пост мэра столицы
Городской голова Глухова Мишель Терещенко заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Глуховской местной громаде, поскольку не является специалистом по местному самоуправлению. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
"Да, я принял решение и не буду выдвигать свою кандидатуру. У меня не было цели быть мэром в течении 20 лет. Я не специалист в этой области и никогда не хотел стать мэром, особенно в Украине", – заявил Терещенко.
Отвечая на вопрос журналиста о возможном переезде в Киев, где живет его жена Елена Ескина, Терещенко отметил: "Мне кажется нормальным, если муж хочет жить со своей женой".
Напомним, ранее Мишель Терещенко в беседе с журналистами заявлял, что после своей отставки планирует переехать в Киев, чтобы помогать своей жене, которая собирается баллотироваться на пост мэра столицы.
Выборы в Глуховской объединенной территориальной общине должны состояться в апреле-мае 2017 года. После этого полномочия мэра перейдут к голове громады. В ее состав, кроме Глухова, войдут села Некрасово, Приволье и Белокопытовое.
Вы сейчас просматриваете новость "Терещенко объяснил, почему уходит с поста мэра Глухова и переезжает в Киев (видео)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии