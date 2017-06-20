The Guardian раскрыла новые подробности встречи Трампа и Порошенко

Сегодня, 16:14

Издание озвучило важное условие американского лидера для встречи с украинским президентом

Сегодня Трамп и Порошенко встретятся. Фото: nv.ua
Сегодня Трамп и Порошенко встретятся. Фото: nv.ua

Одним из главных условий при организации встречи президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа было то, чтобы президенту США не пришлось делать официальных заявлений по российской агрессии в Украине, сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, несмотря на заранее подготовленный визит Порошенко в США, встреча с президентом США согласовывалась накануне – 19 июня сторонам удалось договориться.

В то же время, согласно данным газеты, переговоры пройдут в таком формате, что Трампу не придется делать официальных заявлений по российской агрессии против Украины в 2014 году.

Перед встречей с Трампом украинского лидера встретит вице-президент США Майк Пенс, после чего они вместе "заедут" к президенту США и его советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру.

Согласно сообщению, такой формат не предусматривает заявлений лидеров стран о состоянии взаимных отношений.

"В таком случае Трампу пришлось бы лично обозначить позицию относительно российского военного вторжения в Украину и аннексии Крыма в 2014 году, чего президент США до сих пор избегал, препоручив тему Госдепартаменту и Минобороны", – подчеркивает The Guardian.

Как сообщали сегодня в Белом доме, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа пройдет сегодня вечером в 18:00.
США, переговоры, Порошенко, трамп, The Guardian, российская агрессия

Вы сейчас просматриваете новость "The Guardian раскрыла новые подробности встречи Трампа и Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Порошенко и Трамп. Фото: twitter.comSTsegolko

В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Порошенко и Трампа

Сегодня, 14:06

Песков назвал визит украинского президента в США суверенным делом двух стран

Украина

Первая встреча Порошенко и Трампа состоится сегодня вечером. Фото: president.gov.ua

Гончаренко рассказал, что Порошенко может предложить Трампу

Сегодня, 12:17

Главной темой переговоров лидеров США и Украины станет ситуация на Донбассе, которая зашла в тупик

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Оружие для Украины: на встрече с Порошенко Трамп может неожиданно принять решение

Сегодня, 11:50

Американский президент сможет определиться по Украине и России лишь после встреч с Порошенко и Путиным, считает эксперт

Политика

Сегодня Трамп и Порошенко встретятся. Фото: nv.ua

Березовец: Трампу выгодна встреча с Порошенко

Сегодня, 11:35

Американская администрация ищет формат перезагрузки отношений между Киевом и Вашингтоном, считает эксперт

Политика

Петр Порошенко отправится в Брюссель. Фото: president.gov.ua

Стали известны планы Порошенко после визита в США

Сегодня, 10:15

Сегодня последний день пребывания президента на американской земле в рамках государственного визита

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко: "Важно, что моя встреча с Трампом будет раньше Путина"

Сегодня, 09:42

Введение Америкой новых санкций заставит Россию убраться из Украины и вывести войска, считает президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования