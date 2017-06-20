The Guardian раскрыла новые подробности встречи Трампа и Порошенко

Издание озвучило важное условие американского лидера для встречи с украинским президентом

Одним из главных условий при организации встречи президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа было то, чтобы президенту США не пришлось делать официальных заявлений по российской агрессии в Украине, сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, несмотря на заранее подготовленный визит Порошенко в США, встреча с президентом США согласовывалась накануне – 19 июня сторонам удалось договориться.

В то же время, согласно данным газеты, переговоры пройдут в таком формате, что Трампу не придется делать официальных заявлений по российской агрессии против Украины в 2014 году.

Перед встречей с Трампом украинского лидера встретит вице-президент США Майк Пенс, после чего они вместе "заедут" к президенту США и его советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру.

Согласно сообщению, такой формат не предусматривает заявлений лидеров стран о состоянии взаимных отношений.

"В таком случае Трампу пришлось бы лично обозначить позицию относительно российского военного вторжения в Украину и аннексии Крыма в 2014 году, чего президент США до сих пор избегал, препоручив тему Госдепартаменту и Минобороны", – подчеркивает The Guardian.

Как сообщали сегодня в Белом доме, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа пройдет сегодня вечером в 18:00.