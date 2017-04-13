Тимошенко ответила Гройсману на предложение отдать ее "Газпрому" вместо денег

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко ответила на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего отдать ее России вместо денег за газ.

Тимошенко отметила, что своими высказываниями премьер-министр Владимир Гройсман напоминает упаковочную пленку с пузырьками.

"Знаете, дети когда хотят поиграть, они давят эти пупырышки, они лопаются так громко… Вот для меня это образ Гройсмана — такая громко лопающаяся пупырышка", — сказала она в эфире одного из телеканалов.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже передать "Газпрому" экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, которая подписала соответствующий газовый контракт.

"Если мы выиграем, будет восстановлена справедливость в отношении Украины. Если, не дай бог, будет другое решение суда, – это десятки миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, не могут быть предъявлены, ведь это последствия подписания контракта Тимошенко… Придется передать Тимошенко вместо денег: если она подписала, пусть она и несет ответственность, почему за это должны платить украинские граждане? Другого варианта нет", – сказал Гройсман.