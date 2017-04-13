Тимошенко ответила Гройсману на предложение отдать ее "Газпрому" вместо денег

Сегодня, 11:54

Политик назвала премьера "громко лопающейся пупырышкой"

Тимошенко назвала Гройсмана &quot;пупырышкой&quot;. Фото: ba.org.ua
Тимошенко назвала Гройсмана "пупырышкой". Фото: ba.org.ua

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко ответила на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего отдать ее России вместо денег за газ. 

Тимошенко отметила, что своими высказываниями премьер-министр Владимир Гройсман напоминает упаковочную пленку с пузырьками.

"Знаете, дети когда хотят поиграть, они давят эти пупырышки, они лопаются так громко… Вот для меня это образ Гройсмана — такая громко лопающаяся пупырышка", — сказала она в эфире одного из телеканалов.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже передать "Газпрому" экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, которая подписала соответствующий газовый контракт.

"Если мы выиграем, будет восстановлена справедливость в отношении Украины. Если, не дай бог, будет другое решение суда, – это десятки миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, не могут быть предъявлены, ведь это последствия подписания контракта Тимошенко… Придется передать Тимошенко вместо денег: если она подписала, пусть она и несет ответственность, почему за это должны платить украинские граждане? Другого варианта нет", – сказал Гройсман.
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Источник:

РИА Новости

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