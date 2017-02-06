Тимошенко рассказала о встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп во время непродолжительного разговора с главой фракции "Батькивщина" выразил полную поддержку демократической, свободной и европейской Украины. Об этом глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в кулуарах Верховной Рады после заседания Согласительного совета.

"Есть и хорошая новость, я ее хочу сообщить. Вы знаете, что я имела короткую встречу с новым президентом США Дональдом Трампом. И я услышала полную поддержку Украине, Украине демократической, Украине свободной, Украине европейской. И я убеждена, что такая поддержка Соединенных Штатов, в том числе нашего большого друга по отношению к Украине будет продолжаться, и будет даже крепнуть. Во время нашего короткого разговора шла речь о том, чтобы с России не снимали санкции и даже наоборот усилить санкции, защитить Украину всеми возможными способами", – заявила лидер фракции "Батькивщина".

Также, по словам Тимошенко, такую же поддержку Украины она услышала от ключевых сенаторов и конгрессменов. "И я очень рада, что в том числе после всех встреч, в том числе и на высоком уровне, которые я провела в США, мы с вами услышали официальное заявление представителя США в ООН, что с России не будут сняты санкции, пока не будет освобожден даже Крым. Также я на всех встречах в США поднимала вопрос усиления санкций против страны-агрессора, а также обеспечения Украины оборонным оружием", – подытожила Тимошенко.

На вопрос журналистов о том, правда ли, что ее встреча с Трампом состоялась возле туалета, Юлия Тимошенко ответила, что это провокации.

На уточняющий вопрос журналистов о подробностях встречи с Трампом, Тимошенко ответила: "Мы встретились так, как это описано в официальных наших заявлениях. Почитайте наши официальные заявления. Эта встреча была абсолютно полноценной, нормальной, но короткой".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2 февраля Тимошенко встретилась с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. В Белом доме факт короткого разговора подтвердили. Также по информации источников BBC встреча Тимошенко с Трампом якобы произошла возле туалета, что вызвало немало насмешек и спекуляций в соцсетях.

Сегодня в комментариях журналистам нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко, который вместе с Тимошенко ездил в Вашингтон, категорически опроверг информацию, что Тимошенко ждала Трампа после молитвенного завтрака возле туалета, назвав ее "полным абсурдом".