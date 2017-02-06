Тимошенко рассказала о встрече с Трампом

Сегодня, 13:09

Новый американский президент выразил полную поддержку Украины, уверяет политик

Фото: ba.org.ua
Фото: ba.org.ua

Президент США Дональд Трамп во время непродолжительного разговора с главой фракции "Батькивщина" выразил полную поддержку демократической, свободной и европейской Украины. Об этом глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в кулуарах Верховной Рады после заседания Согласительного совета.

"Есть и хорошая новость, я ее хочу сообщить. Вы знаете, что я имела короткую встречу с новым президентом США Дональдом Трампом. И я услышала полную поддержку Украине, Украине демократической, Украине свободной, Украине европейской. И я убеждена, что такая поддержка Соединенных Штатов, в том числе нашего большого друга по отношению к Украине будет продолжаться, и будет даже крепнуть. Во время нашего короткого разговора шла речь о том, чтобы с России не снимали санкции и даже наоборот усилить санкции, защитить Украину всеми возможными способами", – заявила лидер фракции "Батькивщина".

Также, по словам Тимошенко, такую же поддержку Украины она услышала от ключевых сенаторов и конгрессменов. "И я очень рада, что в том числе после всех встреч, в том числе и на высоком уровне, которые я провела в США, мы с вами услышали официальное заявление представителя США в ООН, что с России не будут сняты санкции, пока не будет освобожден даже Крым. Также я на всех встречах в США поднимала вопрос усиления санкций против страны-агрессора, а также обеспечения Украины оборонным оружием", – подытожила Тимошенко.

На вопрос журналистов о том, правда ли, что ее встреча с Трампом состоялась возле туалета, Юлия Тимошенко ответила, что это провокации.

На уточняющий вопрос журналистов о подробностях встречи с Трампом, Тимошенко ответила: "Мы встретились так, как это описано в официальных наших заявлениях. Почитайте наши официальные заявления. Эта встреча была абсолютно полноценной, нормальной, но короткой".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2 февраля Тимошенко встретилась с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. В Белом доме факт короткого разговора подтвердили. Также по информации источников BBC встреча Тимошенко с Трампом якобы произошла возле туалета, что вызвало немало насмешек и спекуляций в соцсетях.

Сегодня в комментариях журналистам нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко, который вместе с Тимошенко ездил в Вашингтон, категорически опроверг информацию, что Тимошенко ждала Трампа после молитвенного завтрака возле туалета, назвав ее "полным абсурдом".
россия, США, рада, Тимошенко, бют, батькивщина, трамп, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "Тимошенко рассказала о встрече с Трампом". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Порошенко и Трамп. Фото: twitter.com/STsegolko

Как в Кремле отреагировали на возможную встречу Порошенко и Трампа

Сегодня, 12:41

Для Москвы не принципиально, если Трамп сперва встретится с украинским президентом, а не с Путиным, уверяет Песков

Мир

Дмитрий Песков, фото news-front.info

В Кремле ответили на заявление журналиста Fox News, что Путин - убийца

Сегодня, 11:43

При этом ответ Трампа на вопрос Fox News о Путине Песков оставил без комментария

Политика

Надежда Савченко. Фото из архива

Савченко рассказала, как относится к Тимошенко

Сегодня, 09:52

Нардеп подчеркнула, что в разведку с лидером "Батькивщины" не пошла бы, так как Тимошенко является политиком, а не воином

Политика

Юлия Тимошенко. Фото: ba.org.ua

В "Батькивщине" раскрыли детали загадочной встречи Тимошенко и Трампа

Сегодня, 09:46

Соратник ЮВТ утверждает, что рандеву было и носило частный характер

Мир

Дональд Трам. Фото: AFP

Администрация Трампа изучает возможности расколоть альянс между Россией и Ираном - WSJ

Сегодня, 09:44

Источник допускает, что поставленная Вашингтоном задача может оказаться непомерно сложной и отразиться на всей архитектуре отношений США с партнерами на Западе

Политика

Президент США пообещал работать для того, чтобы восстановить мир на границе Украины. Фото AFP

Трамп, ООН и ЕС: реакция мира на обострение в Авдеевке

Сегодня, 08:00

Трамп и Порошенко готовят встречу, а в ООН ругают РФ

Политика

Валерий Чалый. Фото: president.gov.ua

Разговор Трампа и Порошенко: дипломат назвал главное достижение переговоров

Вчера, 12:59

Чалый прокомментировал разговор президентов Украины и США

Политика

Белый дом, фото AFP

Переговоры Трампа и Порошенко: в Белом Доме сделали важное заявление по России

Вчера, 09:42

Телефонный разговор Трампа и Порошенко состоялся в ночь на воскресенье

Политика

Порошенко и Трамп. Фото: twitter.com/STsegolko

Переговоры Трампа и Порошенко: все подробности

Вчера, 08:29

Лидеры обсудили вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США

Мир

Обложка с Трампом, обезглавившим статую Свободы, спровоцировала скандал

Вчера, 07:23

Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования