Тимошенко собралась в США: какие планы и с кем встретится

Сегодня, 10:15

Украинский политик посетит США с рабочим визитом и проведет ряд встреч с американскими политиками

Юлия Тимошенко. Фото: Facebook
Юлия Тимошенко. Фото: Facebook

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко совершит рабочую поездку в США 29 января, где планирует до 4 февраля встретиться с представителями американских властей, а также с различными экспертами. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что украинский политик проведет встречи с представителями законодательной и исполнительной власти, а также с экспертами по вопросам политики, экономики и безопасности.

Тимошенко планирует обсудить вопросы, касающиеся национальных интересов Украины. Так, темой встреч станут пути достижения мира и восстановления территориальной целостности Украины, стабилизации политической и экономической ситуации в Украине, как составляющей стратегии безопасности европейского континента и глобального мира.

Также лидер "Батькивщины" обсудит коррупцию в Украине и методы борьбы с ней, демократию и благосостояние украинцев.

Напомним, недавно в СМИ ходили слухи, что Тимошенко якобы заказывала себе столик на инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января, за один миллион долларов. В "Батькивщине" эту информацию опровергли и заявили, что Тимошенко не собиралась присутствовать на церемонии.
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"Сегодня"

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