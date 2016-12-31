ТОП-5 политических скандалов 2016 года (фото,видео)

В 2016 году президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом мирового скандала с "панамскими документами", а впервые опубликованные электронные декларации повергли в шок всю страну.

Сегодня.ua вспоминает пять самый резонансных политических скандалов прошедшего года.

Отставка премьер-министра Украины Арсения Яценюка и членов Кабинета министров

Арсений Яценюк и члены Кабмина. Фото: О. Иващенко

16 февраля 2016 года Верховная Рада несколько часов рассматривала отчет о работе на тот момент премьер-министра Украины Арсения Яценюка и Кабинета министров. В результате народные депутаты отклонили отчет правительства, а его работу признали неудовлетворительной. Однако, для того, чтобы отправить Яценюка вместе с его подчиненными в отставку, голосов в сессионном зале тогда не хватило.

И, несмотря на то, что накануне этого отчета президент Петр Порошенко просил Кабмин уйти в отставку, Яценюк на своем посту остался. Впрочем, сохранить до этого момента весь свой Кабмин ему не удалось – в начале февраля о желании уйти заявил министр экономического развития Айварас Абромавичус. Причиной этого он назвал активизацию блокирования системных и важных реформ в Украине.

Айварас Абромавичус заявил об уходе с поста министра экономического развития. Видео: Youtube/Сегодня.ua

"Это уже не просто отсутствие поддержки или политической воли – это активные действия, направленные на то, чтобы парализовать нашу реформаторскую работу, – сказал он, – Я отказываюсь работать в такой системе. Я и моя команда не готовы служить для возобновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес-игроков".

А на следующий день после громкого заявления Абромавичуса уходить в отставку передумал министр здравоохранения в Кабмине Яценюка Александр Квиташвили, отозвав заявление, написанное еще летом 2015 года. Напомним, Квиташвили решил покинуть пост после многочисленных обвинений в неудовлетворительной работе, однако парламент не смог его уволить даже с четырех попыток.

История Кабмина Яценюка закончилась в апреле, когда в традиционном обращении к украинскому народу он заявил, что покидает пост премьер-министра.

Арсений Яценюк заявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Украины. Видео: Youtube/Арсеній Яценюк

"Политический кризис в стране является искусственным. Желание сменить одного человека ослепило политиков, и парализовало их волю к процессу изменений в стране", – заявил тогда Яценюк, подчеркнув, что создание нового правительства должно стать приоритетом для руководства Украины.

На смену правительству Яценюка пришел Кабмин во главе с экс-спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом, а политическая сила "Народный Фронт" осталась в парламентской коалиции.

Скандал с панамскими офшорами

Президент Украины Петр Порошенко. Фото: М. Палинчак

3 апреля международный консорциум журналистов-расследователей одновременно в 80 странах опубликовал документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией офшорных компаний. Так называемые "Панамские документы", полученные после утечки информации – это 11,5 миллионов внутренних документов фирмы. Эти документы разоблачают действующих и бывших глав государств, политиков и известных людей в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.

Одним из фигурантов скандала стал президент Украины Петр Порошенко. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. В то же время Порошенко и его советники заверяют, что офшоры не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или любых других обязательств. По словам президента, офшоры на Британских Виргинских островах были необходимостью для передачи "Рошена" в слепой траст банку Ротшильдов.

"Ротшильд не принял украинские активы. Поэтому юристы подготовили специальную структуру, в которую мы трансформировали все активы публично. И они положили их в слепой траст, чтобы их можно было отделить от моих политических действий на то время, пока я президент. Это абсолютно нормальная практика. Это не для минимизации налогов, не тайна, ничего такого. И это главное отличие от всех названных политических фигур Панамского списка", – сказал Петр Порошенко.

Кроме Порошенко в обнародованных документах панамской фирмы Mossack&Fonseca, в частности, фигурируют: сын сбежавшего в Россию экс-премьера Николая Азарова Алексей, сын автомобильного магната Тариэла Васадзе Вахтанг, экс-нардеп от НУНС Александр Клименко (однофамилец сбежавшего экс-министра доходов и сборов), жена Юрия Иванющенко, бизнесмены Дмитрий Фирташ, Гарик Корогодский, Андрей Пальчевский, экс-глава "Нефтегаза" времен Тимошенко Олег Дубина, мэр Одессы Труханов и бывший глава АП Борис Ложкин. Отметим, что связь с офшорами Бориса Ложкина относится к периоду, когда он активно занимался бизнесом, что являлось распространенной практикой.

В начале декабря был обнародован доклад Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), в котором говорилось, что Украина оказалась одной из семи стран, где власть не проводит расследование после публикации "Панамских документов".

К политическим последствиям публикация "Панамского архива" привела в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае. Так, после обнародования материалов в отставку подали министры, руководители государственных банков и другие высшие чиновники. Кроме того, публикация этих документов позволила вернуть или арестовать около 110 млн долларов коррупционных средств — почти 90 млн долларов из них были арестованы в Колумбии, 20 млн долларов — в Мексике.

Электронные декларации

Одним из самых резонансных событий 2016 года стали обнародованный электронные декларации. Жители Украины были шокированы богатствами чиновников и политиков – миллионы наличных денег, предметы роскоши, дома, автомобили и гектары земли.

Вот, к примеру, депутатом-рекордсменом по количеству налички оказался внефракционный Вячеслав Константиновский. На руках у парламентария оказалось 14,7 млн долл, 6 млн 778 тыс. грн и еще 500 тыс. евро. В эквиваленте национальной валюты это почти 395,5 млн грн. Напомним, Константиновский владеет вместе с братом-близнецом сетью ресторанов. Прославился бизнесмен тем, что в 2014 году продал свой Rolls-Royce, вырученные 2,5 млн грн пожертвовал на военную операцию на Востоке Украины и ушел добровольцем на Донбасс.

Не обошлось в реестре электронных деклараций и без странностей. Например, нардеп от БПП Анатолий Матвиенко в качестве недвижимого имущества указал здание храма Успенской Пресвятой Богородицы в Винницкой области площадью почти 41 кв. м. Его коллега по парламенту радикал Андрей Лозовой удивил своей любовью к религиозным святыням. Он задекларировал коллекцию из 72 икон, а также крест-энколпион со святыми мощами XIII века (энколпион — небольшой ящик в виде креста, внутри которого хранятся освященные просфоры или мощи святых). Помимо этого, он внес в реестр коллекцию холодного оружия XIX—XX веков из 32 единиц, а также несколько часов и мебель XIX века. Ко всему Лозовой отчитался о 186 бутылках редкого вина.

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Видным коллекционером оказался и министр внутренних дел Арсен Аваков. Он владеет коллекцией медных, бронзовых, серебряных и золотых монет (в общей сложности 2 тыс. 652 штуки), коллекцией картин украинского художника Вачагана Норазяна (11 штук) и коллекцией этикеток вина Mouton-Rothschild разных лет. Помимо этого, у Авакова, совместно с женой, в собственности более сотни картин и икон (в том числе литография и гелиогравюра Пабло Пикассо с автографом) и коллекция вин из 760 бутылок.

Мэр Днепра Борис Филатов, помимо четырех автомобилей, задекларировал вертолет стоимостью 800 тыс. грн. Однако изюминкой его декларации стал "билет в космос", который обошелся в 1,4 млн грн.

Отставка губернатора Одесской области Михеила Саакашвили

Михеил Саакашвили. Фото: А. Верещагин

В ноябре экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в ходе пресс-конференции объявил о своей отставке с поста главы Одесской государственной областной администрации. Речь получилась эмоциональной – из уст чиновника обвинения в адрес представителей украинской власти летели направо и налево.

Михеил Саакашвили подал в отставку с поста главы Одесской ОГА. Видео: Youtube/FastViralShow

В целом, свое решение уйти Саакашвили объяснил невозможностью проводить реформы – в частности, губернатор напомнил о закрытии Центра обслуживания граждан в Одессе. Этот центр негласно считался его детищем, однако, по словам Саакашвили, он закрылся из-за норм закона, который запрещает подобным учреждениям брать деньги с населения, и который значительно уменьшил спектр услуг центра и ограничил возможности его финансирования. Отдельно он выделил и e-декларации, которые незадолго до этого потрясли Украину.

"Если честно, для меня последней каплей стали электронные декларации. Когда я вижу эти обнаглевшие рожи – нет больше слова, – которые и здесь, и по всей Украине заявляют нагло, что у них есть миллиарды только в наличностях, и еще они получают социальную помощь от государства, от тех пенсионеров, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают, чтобы не погибнуть с голоду", – сказал Саакашвили.

Впрочем, заявив об отставке, Саакашвили тут же пообещал, что из политики не уйдет – его связывают с новой партией "Хвиля".

Надежда Савченко

Надежда Савченко. Фото: О. Иващенко

После освобождения из российской тюрьмы летчица и народный депутат Надежда Савченко приступила к политической деятельности. Однако в декабре она тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Что касается встречи в Минске. Да, состоялась встреча в "минском трехстороннем формате" с присутствием российской стороны и присутствием Плотницкого и Захарченко от "ДНР" и "ЛНР". Встреча была направлена на то, чтобы усилить "минский формат" и сделать его более действенным в ближайшее время", – сказала она.

Впрочем, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что эта встреча прошла вне минского процесса.

Спустя несколько дней в эфире Эспрессо.TV Савченко заявила, что неправильно называть лидеров боевиков террористами.

"Для меня Захарченко и Плотницкий не являются террористами. Надо открыть военный устав, правила ведения войны и почитать, что такое терроризм. Нет, террористами они не являются. Есть четко определенный набор понятий того, что считается терроризмом. Там есть часть сепаратистов и часть коллаборантов. Есть часть оккупированного населения", – сказала Савченко.

После этого, 16 декабря, Савченко исключили из фракции "Батькивщины" "за деятельность, несовместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде Украины". Во фракции напомнили, что на парламентских выборах 2014 года партия "Батькивщина" внесла Савченко в свой избирательный список ради ее освобождения из российского плена, но в настоящее время принципы и политические убеждения Савченко и партии не совпадают. Позднее ее исключили и из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Сейчас Савченко намерена возглавить новую политическую силу РУНА "Рух украинского народа".