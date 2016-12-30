ТОП-5 реформ, которые начнут менять жизнь украинцев в 2017

В начале 2016 года представители власти обещали украинцам, что упадет "бумажный занавес" и граждане будут ездить в ЕС без виз, пройдет масштабная борьба с коррупцией, а торговля с ЕС позволит компенсировать потерю российского рынка сбыта. В 2016 страна приблизилась к этим целям, но в полной мере ни одно из обещаний не воплотилось в жизнь. Безвиз украинцы так и не получили, правда, не по вине Украины, а из-за промедления ЕС. Масштабная борьба с коррупцией главным образом свелась до введения е-декларирования, а экспорт в ЕС хоть и вырос, но недостаточно, чтобы обеспечить увеличение внешней торговли в целом. В полной мере не удалось реализовать и план действий правительства на 2016 год. Только начал действовать новый закон о госслужбе как элемент повышения качества госуправления, в декабре приняты законы, направленные на улучшение условий ведения бизнеса и администрирования налогов. А вот с макроэкономической стабилизацией и борьбой с коррупцией (которая также содержится в планах Кабмина) возникли трудности. "Сегодня.ua" проанализировал, какие ключевые реформы удалось воплотить в 2016 году и над чем еще придется "попотеть" в 2017-м.

"Реформа счастье" может еще больше загнать предпринимателей в тень

Последние три месяца уходящего 2016 года Верховная Рада, Кабмин и представители Администрации президента главной реформой считали принятие бюджета на следующий год. Отдельные нардепы и целые фракции пытались выбить на свои нужды побольше денег, чтобы было чем хвастаться перед избирателями.

Для "Народного фронта" было очень важно сохранить расходы на оборонку на уровне 5% ВВП, поскольку закон о спецконфискации Рада так и не приняла (из всех 50 млрд грн в бюджет-2016 заложили 10 млрд от спецконфискации, львиная часть которых шла на оборонку). "Очень позитивным является то, что мы сохраняем финансирование безопасностного сектора в размере 5% ВВП, как это начал делать еще Кабмин Яценюка. В этом году мы добились, чтобы в размере 130 млрд грн было профинансировано безопасностный сектор. Более того, госгарантии на 7 млрд грн дополнительного финансирования также усилят позиции ВСУ", – сказал "Сегодня.ua" первый замглавы фракции НФ и член профильного комитета ВР Андрей Тетерук.

По словам главы парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрея Иванчука, среди основных достижений уходящего года можно считать принятие ряда законопроектов которые регулируют отношения между государством и бизнесом. Это и "антирейдерский" закон (об усовершенствовании госрегистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности – Авт.), который делает невозможным рейдерские атаки. "Также нам удалось сделать первый шаг в реформировании законодательства относительно обществ с ограниченной ответственностью, приняв в первом чтении законопроект №4666 (который даст право многим акционерным обществам вернуться в форму общества с ограниченной или дополнительной ответственностью – Авт.). Также мы подняли минимальную зарплату до 3200 грн, продолжаем финансирование капитального строительства и ремонта дорог, движемся на пути децентрализации, сохранили систему выплаты субсидий малообеспеченным, которые инициировал Арсений Яценюк", – сказал "Сегодня.ua" Андрей Иванчук.

Повышение минималки до 3200 грн и связанные с этим ожидания некоторые депутаты прозвали "реформой счастье". По задумке Кабмина, повышение минзарплаты должно вывести зарплаты из тени, увеличить поступления в бюджет от НДС (за счет увеличения потребительских расходов), повысить фонд оплаты труда и за счет этого увеличить отчисления ЕСВ в Пенсионный фонд. Это должно сократить дефицит последнего, который еще больше увеличился после уменьшения ставки ЕСВ с 1 января 2016 года с 38% до 22 %.

В то же время по словам многих депутатов большинству малых предпринимателей неоткуда платить более 1 тыс грн налогов ежемесячно. Многие уже готовятся уволить своих работников или перевести их на полставки. Добавим к этому обязательные платежи по ЕСВ "спящих" ФОП в размере 704 грн/месяц даже при отсутствии хозяйственной деятельности и дохода, и, по прогнозам экспертов "Реанимационного пакета реформ" многие просто закроются. Но и здесь Кабмин придумал, как бороться с "теневым" рынком труда – проводить проверки. По словам премьера Владимира Гройсмана, закон (5130, который уже подписал президент – Авт.) дает органам местного самоуправления право проверок бизнеса для предотвращения оформления работников на полставки или неполный рабочий день. В противном случае, по словам Гройсмана, – штраф в сотни тысяч гривен.

Первые шаги к масштабной налоговой реформе и "очищение" банковского сектора

Реформу банковского сектора, которая продолжается уже два года, украинцы прочувствовали на себе только в этом декабре после национализации ПриватБанка. В целом же за 2016 год с рынка были выведены 17 банков. Кстати, именно национализация "Привата" как и принятие бюджета-2017 были главными негласными маркерами получения следующего транша кредита МВФ.

Но если национализация "Приватбанка" для депутатского корпуса и правительства прошла относительно нормально, то настоящим испытанием для парламента и правительства стало принятие четырех бюджетообразующих законов, которые, по словам нардепов, заложили фундамент будущей масштабной налоговой реформы. Первый закон №5131 внес изменения в Бюджетный кодекс, которыми, фактически, переложили часть финансирования образования и медицины на плечи органов местного самоуправления. Многие нардепы и целые фракции в парламенте кричали, что этого ни в коем случае нельзя делать, поскольку регионы таких расходов просто не потянут. Но, по словам экспертов, все это популизм и манипуляции – новосозданным громадам и регионам денег хватит, ведь на плечи органов местного самоуправления передаются лишь расходы на содержание помещений.

"Анализ 2016 года показал, что суммы, которые поступают в рамках субвенции из госбюджета несколько выше, чем та сумма НДФЛ (60% НДФЛ остается в местных бюджетах – Авт.), которая вроде бы забирается у районов и городов областного значения. Поэтому Минфин принял обоснованное решение оставить за государственными субвенциями только прямые расходы на прямые функции, то есть на учителей и врачей. А содержание помещений вновь возлагается на органы местного самоуправления", – объяснил "Сегодня.ua" директор по вопросам науки и развития Института гражданского общества Анатолий Ткачук.

Еще один бюджетообразующий закон №5368 об улучшении инвестиционного климата направлен на то, чтобы налоговые органы стали более доступными, а злоупотребления там уменьшились. "По сути, районные налоговые инспекции превращаются в сервисные органы. Проверки переходят на уровень областей. Далее – ликвидация Налоговой милиции, но она будет работать до того времени, когда в следующем году будет принят специальный закон. Следующее – упрощение, избежание возможностей злоупотреблений и разворовывания наиболее коррумпированным за все годы независимости налогом – НДС", – объяснял "Сегодня.ua" член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от БПП Максим Курячий.

А вот заложенную в закон норму о передаче баз данных от ГФС к Минфину решили убрать. По словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, МВФ рекомендовал сначала сделать аудит всех информационных систем баз данных, а потом передавать их Минфину. В итоге Кабмин и Рада сошлись на том, чтобы оставить базы у ГФС, а Минфин до 1 июля 2017 года проведет их комплексный аудит. Хотя многие нардепы называют это "откатом назад" в реформе ГФС, поскольку злоупотребления и коррупция со стороны фискальных органов от аудита баз данных не уменьшится.

Еще один бюджетообразущий закон №5132 реформаторским назвать сложно, поскольку почти все его нормы – это наполнители бюджета. Закон повысил ставки акцизов: на пиво – 12%, крепкие алкогольные напитки – 12%, табачные изделия – 40%.

"Несмотря на то, что закон 5132 будто бы только наполнитель бюджета, там есть такое огромное количество норм и исправлений технических ошибок, которые в течение десятков лет вносились в Налоговый кодекс, приводили к двузначности многих норм, и плательщикам налогов приходилось обращаться за индивидуальными консультациями. Мы сейчас многие нормы изменили, подчистили, сделали адекватными и понятными для плательщика налогов. К примеру, никто не говорит о том, что в 5132 мы отменили оптовую лицензию для малых пивоварен с объемом производства в год до тысячи литров. Там же мы внесли нормы, которые отменяют необходимость подачи отчетности малыми СПД. Вы помните норму, которую случайно внесли в Налоговый кодекс, и все предприниматели должны были ежемесячно сдавать отчет по количеству проданных литров, штук и т д – всех подакцизных товаров? За неподачу такой отчетности штраф был 17 тыс грн/месяц. И с апреля месяца такой хаос начался, что все просто плакали от той нормы. Мы и это отменили. И таких деталей по тексту всех законопроектов очень много", – сказала "Сегодня.ua" глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Последний бюджетообразующий закон №5130 существенно урезал стипендии студентам. Если ранее стипендии получали 2/3 учащихся курса, с 1 января 2017 года этот показатель не будет превышать 10-15%. По словам замминистра образования и науки Владимира Ковтунца, студенты будут получать стипендию исходя из рейтинга их успеваемости. Но минимальная стипендия вырастет до 1,1 тыс грн с 825 грн, повышенная – до 1,6 тыс грн с 964 грн. А вот к поражениям, по словам главы парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрея Иванчука, можно по праву отнести провал законопроектов, которые относятся к приватизации госпредприятий – программа приватизации на 2016 год так и не была реализована.

Чиновники открыли свои декларации, а судей лишили неприкосновенности

Практически все опрошенные "Сегодня.ua" нардепы констатировали, что, пожалуй, самой значимой и масштабной реформой в 2016 году стала судебная реформа. Во втором чтении 2 июня Верховная Рада 300 голосами приняла поправки в Конституцию по части правосудия и закон о судоустройстве и статусе судей. "Мы изменили Конституцию – ограничили неприкосновенность судей. Мы приняли закон о Высшем совете правосудия (в ночь на 22 декабря, когда в Раде принимался бюджет – Авт.), мы изменили Конституцию в части реорганизации судебной ветви власти и начали ее реформу", – сказал "Сегодня.ua" нардеп от БПП Иван Винник.

Ранее "Сегодня.ua" уже анализировал главные новшества принятых судебных изменений. Новый закон о судоустройстве и статусе судей возвращает Украину к трехуровневой судебной системе, которая действовала до 2002 года: суды первой инстанции, апелляция и Верховный суд. Четырехуровневую судебную систему под себя создал Виктор Янукович, забрав у ВСУ львиную долю полномочий. Сейчас еще продолжается формирование нового состава Верховного суда на основе открытого конкурса, на который могут подаваться кандидаты не из системы – юристы и научные деятели.

"Из Конституции убрали норму о полной судейской неприкосновенности. В случае задержания судьи во время или сразу после совершения тяжкого преступления никакого согласия вообще не потребуется. В других случаях согласие на задержание судьи будет давать Высший совет правосудия (новый орган, созданный по типу старого Высшего совета юстиции с расширенными полномочиями – Авт.)", – говорится в одном из отчетов Нацсовета реформ о прогрессе судебной реформы.

Вопросы назначения и перевода судей также передали Высшему совету правосудия (раньше этим заведовал парламент). На уровне Конституции прописали и основания для увольнения судей (уволить могут, если судья не сможет подтвердить законность источника происхождения имущества). И, наверняка, самое главное – этими поправками в Конституцию прокуратуру лишили функции общего надзора, оставив за ней лишь право поддержки гособвинения в суде.

С боями с 15 августа таки заработала единая база электронных деклараций доходов и имущества чиновников. Это было одним из основных требований Евросоюза на пути к безвизовому режиму. Теперь чиновники обязаны указывать в своих декларациях сумму "кэша" под матрасом и имущество ближайших родственников (ведь раньше чиновники просто переписывали незаконно нажитое на детей, жен и двоюродных бабушек), а за ложь в декларации предусмотрено два года тюрьмы. Общественность и эксперты долго продвигали е-декларирование и готовились к появлению первых деклараций предполагая, что бедными наши топ-чиновники явно не будут. Но увиденное повергло общественность в шок.

У президента Петра Порошенко, к примеру, дом под Киевом на 1331,8 кв м, шесть земучастков, из которых один в аренде (общая площадь – 5,4 га), три квартиры (две в Виннице, самая большая – в Киеве 134 кв.м), турбаза в ипотеке. На счетах в банке – $26,3 млн, 540 тыс гривен и 14,3 тыс евро. Наличных – 900 тыс грн и $60 тыс. Немало и имущества: три коллекции картин, коллекция скульптур, пять пар часов, одно кожаное пальто, дорогие запонки и держатель для галстука. У премьера Владимира Гройсмана 2 дома (534 и 461,1 кв м), три магазина, две пристройки и одна квартира. На счетах в банках 2,13 млн грн и 16 тыс евро, а налички на руках – 2,28 млн грн, $870 тыс и 460 тыс евро.

"Радикал" Андрей Лозовой удивил своей любовью к религиозным святыням. Он задекларировал коллекцию из 72 икон, а также крест-энколпион со святыми мощами XIII века (энколпион — небольшой ящик в виде креста, внутри которого хранятся освященные просфоры или мощи святых). Помимо этого, он внес в реестр коллекцию холодного оружия XIX—XX веков из 32 единиц, а также несколько часов и мебель XIX века. Ко всему Лозовой отчитался о 186 бутылках редкого вина. А вот нардеп от БПП Анатолий Матвиенко в качестве недвижимого имущества указал здание храма Успенской Пресвятой Богородицы в Винницкой области площадью почти 41 кв. м. Помимо этого, ему принадлежат три земельных участка, две квартиры, два гаража и жилой дом.

Теперь, по словам нардепов и экспертов, работа за НАПК и НАБУ – они должны пристально изучить соответствие стиля жизни наших чиновников их доходам. И если будет доказано несоответствие, виновные должны понести наказание.

Подвисли реформы образования и здравоохранения, есть лишь законы и концепции

Из позитивных подвижек этого года стало принятие в первом чтении нового закона об образовании.

Как уже писал "Сегодня.ua" пожалуй, самый важный аспект готовящейся реформы – 12-летняя система образования в школах. Главное ее преимущество – сходство с европейской моделью образования. Это значит, что после перехода украинские аттестаты будут котироваться на Западе. Кроме того, в 11-летнюю программу тяжело вместить весь спектр необходимых знаний. А с переходом на 12-летку получится разгрузить и учеников, и учителей. Кстати, сегодня все страны экс-СССР, кроме Украины, РФ и Беларуси, перешли на 12-летнюю систему. Несмотря на преимущества 12-летки, украинцы к идее относятся настороженно: по результатам опроса Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива", 70% родителей и 68% педагогов высказались "против".

По задумке Минобразования, новый набор на 12-летку начнется только с 1 сентября 2018 года. Во-первых, законопроект еще не принят во втором чтении, а во вторых профильный парламентский комитет тянет с его подготовкой. Если парламентарии не сорвут дедлайн ученики, которые учатся сегодня в 7-м классе, в 2018 году закончат 9-й класс. И если до 1 сентября 2018-го удастся построить новую сетку общеобразовательных учреждений и создать колледжи (лицеи) и профтехучилища, туда дети будут поступать по результатам ВНО после 9-го класса. Такая система действует в США, Канаде и по всей Европе.

А вот до начала масштабной медицинской реформы ни у правительства, ни у парламента руки так и не дошли. Кабмин успел утвердить лишь 10 профильных постановлений и концепцию новой системы здравоохранения от Минздрава на три года. Начнется медреформа с запуска системы семейной медицины европейского образца на базе поликлиник и амбулаторий. Украинцы смогут выбирать семейного врача и педиатра, подписывая с ними прямые контракты с четко прописанным объемом бесплатных услуг. Привязка к месту жительства уйдет в прошлое, а если врач не будет соответствовать требованиям семьи, его можно будет сменить.

В течение трех лет должен состояться переход на модель национального солидарного медицинского страхования со 100% покрытием граждан. Сборы страховых взносов будут осуществляться через общую систему налогообложения, и будут собираться в государственном бюджете, а страховые выплаты за лечение отдельного человека не будут привязаны к размеру его индивидуальных взносов. "Государственное страхование будет представлять гарантированный пакет медуслуг, которые не нужно покупать – их оплатит государство деньгами из бюджета. И в 2017 году эта модель страхования заработает на первичном звене – это будет профилактика и ранняя диагностика заболеваний. Потом, когда у нас появится статистика, мы определим исчерпывавший перечень услуг", – объясняют в Минздраве. То есть: в 2017-м каждый пришедший в больницу будет иметь право на бесплатную диагностику.

Правда, концепция Минздрава точь в точь повторяет план медицинской реформы экс-министра здравоохранения Сандро Квиташвили. Он даже подал в Раду соответствующий пакет законопроектов, который попросту заблокировал профильный парламентский комитет и потребовал отставки министра.