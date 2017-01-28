Трамп и Меркель обсудили отношения с Россией и ситуацию в Украине

Сегодня, 22:59

Президент США созвонился с федеральным канцлером ФРГ

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу обсудили по телефону актуальные проблемы международных отношений, включая отношения с РФ и конфликта в Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Трамп и канцлер Меркель провели сегодня обширный телефонный разговор, охватывающих широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и украинский кризис", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Белого дома, Трамп и Меркель согласились с тем, что НАТО представляет для трансатлантических отношений "фундаментальное значение".

Стороны договорились углублять американо-германские отношения и укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

Глава США принял приглашение Меркель на экономический саммит "двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге, а также с нетерпением ждет визита канцлера Германии в Вашингтон, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. 
нато, Меркель, трамп, дональд трамп, телефонный разговор

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп и Меркель обсудили отношения с Россией и ситуацию в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Трамп проводит телефонные переговоры с лидерами стран. Фото: Twitter

Трамп созвонился с Меркель и премьером Японии

Сегодня, 19:24

Американский президент пообещал японцам сотрудничество и договорились встретиться в США

Мир

Трамп в окружении помощников говорит с Путиным. Фото: Twitter

Трамп начал переговоры с Путиным

Сегодня, 19:38

Разговор президента США с российским лидером начался сразу после общения Трампа с Меркель

Мир

McDonald's. Фото: Diasporanews

Гуд бай McDonald's и Coca-Cola: мексиканцы бойкотируют американские товары

Сегодня, 20:04

В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний

Мир

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп поручит подготовить план для победы над ИГ

Сегодня, 20:16

Президент США потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней

Мир

Офис Google. Фото: Smashing Journal

Google просит сотрудников срочно вернуться в США из-за указа Трампа

Сегодня, 20:36

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг также выразил свою обеспокоенность новым распоряжением президента

Мир

KLM. Фото: GlobalCollect

Голландская авиакомпания не пустила в США 7 граждан после указа Трампа

Сегодня, 21:14

Ранее глава Белого Дома подписал два документа, направленные на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Франция и Германия обеспокоены скандальным указом Трампа

Сегодня, 21:26

Эро отметил, что пригласит будущего американского коллегу Рекса Тиллерсона в Париж, чтобы он объяснил Европе свои интересы

Мир

Американский сенатор Джон Маккейн. Фото: AFP

Маккейн пообещал затруднить Трампу процесс снятия санкций с России

Сегодня, 22:05

Американский сенатор отметил, что это "недальновидный курс"

Мир

Дональд Трамп. Фото: twitter.com/presssec

О чем говорили Путин и Трамп

Сегодня, 22:06

Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом

Политика

Дональд Трамп. Фото: twitter.com/presssec

Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине

Сегодня, 22:18

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования