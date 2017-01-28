Трамп и Меркель обсудили отношения с Россией и ситуацию в Украине
Президент США созвонился с федеральным канцлером ФРГ
Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу обсудили по телефону актуальные проблемы международных отношений, включая отношения с РФ и конфликта в Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Президент Трамп и канцлер Меркель провели сегодня обширный телефонный разговор, охватывающих широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и украинский кризис", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы Белого дома, Трамп и Меркель согласились с тем, что НАТО представляет для трансатлантических отношений "фундаментальное значение".
Стороны договорились углублять американо-германские отношения и укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.
Глава США принял приглашение Меркель на экономический саммит "двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге, а также с нетерпением ждет визита канцлера Германии в Вашингтон, подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.
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