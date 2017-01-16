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Трамп и Путин закончат российско-украинскую войну, но Крым не вернут – Гордон http://www.segodnya.ua/img/article/7885/84_main.1484562121.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/84_tn.1484562121.jpg Политика За окончание войны Украине придется расплатиться оккупированным Крымом, который Европа и США могут признать российским, считает журналист

Трамп и Путин закончат российско-украинскую войну, но Крым не вернут – Гордон

Сегодня, 12:22

За окончание войны Украине придется расплатиться оккупированным Крымом, который Европа и США могут признать российским, считает журналист

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин все же сядут за стол переговоров и смогут завершить войну между Украиной и Россией, однако ценой за это послужит Крым. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" журналист Дмитрий Гордон.

Он считает, что за окончание войны Украине придется расплатиться Крымом, который Европа и США могут признать российским.

"Все идет к тому, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров. Перед этим их группы согласуют основное решение – оно будет заключаться в том, что закончится война между Россией и Украиной, под гарантии Соединенных Штатов, а именно Трампа, Соединенные Штаты и Европа вслед за ними признают Крым российской территорией", – сказал Гордон.

Он отметил, что "гонцы Трампа" уже поднимали подобный вариант развития событий относительно решения конфликта в Украине.

"Они проговаривали ситуацию, когда Трамп признает Крым, Россия уйдет с Донбасса, Украина восстановит полностью контроль над ним, но потеряет Крым. Это будет тот компромисс, который позволит закончить все это противостояние", – заявил Гордон.

Ранее издание Times писало, что Трамп преподнесет Украину Путину на блюде. В статье отмечалось, что Вашингтон и Москва готовят большую сделку с токсичными последствиями.

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов заявлял, что не верит в признание Трампом Крыма российским, но предположил, что новый американский лидер может стать инициатором отмены санкций для РФ.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время своего телефонного разговора с Дональдом Трампом обсуждался вопрос Крыма, причем поднял данную тему именно американский лидер. Глава украинского государства воспользовался возможностью проинформировать Трампа о российской агрессии в Украине.
война, переговоры, Путин, Крым, трамп, рф

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Источник:

"Сегодня"

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