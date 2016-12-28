Трамп интересовался у Порошенко ситуацией на Донбассе – Елисеев

Первый диалог между лидерами стран вышел дружественным и дал определенный оптимизм на будущее, отметили в АП

Во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, который состоялся в ноябре, новоизбранный президент США Дональд Трамп интересовался ситуацией на Донбассе, знакомясь с "украинским вопросом". Об этом рассказал в интервью "Обозревателю" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Он отметил, что первый диалог между лидерами стран вышел дружественным и дал определенный оптимизм на будущее.

"Первый блин не стал комом – это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора – свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", – сказал Елисеев.

Напомним, в ноябре состоялся телефонный разговор между Петром Порошенко и Дональдом Трампом, в котором украинский лидер поздравил своего коллегу с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства.