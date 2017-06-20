Трамп о встрече с Порошенко: У нас была очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс

Сегодня, 21:24

Трамп подчеркнул, что США широко вовлечены в дела Украины

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил о широкой вовлеченности США в дела Украины, передает "Украинская правда".

Приветствуя сегодня в Овальном кабинете президента Украины Петра Порошенко, Трамп заявил, что для него эта встреча "большая честь".

"Это большая честь встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины – места, в (дела которого) мы все очень сильно вовлечены, вы это видите, и об этом все читают. У нас была очень-очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс", – сказал Трамп.

Порошенко в свою очередь сказал, что надеется, что две страны смогут наладить "эффективное сотрудничество".

Встреча началась вскоре после того, как администрация Трампа объявила о введении новых санкций против российских чиновников и других лиц и компаний, имеющих отношение к нелегальной аннексии Крыма.
США, президент, Порошенко, встреча, очередь, трамп, сотрудничество, отношение, дискуссия, прогресс, дональд трамп, президент США

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп о встрече с Порошенко: У нас была очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Валерий Чалый. Фото: president.gov.ua

Порошенко проведет переговоры в Пентагоне и встретится с госсекретарем Тиллерсоном

Сегодня, 21:11

Посол назвал визит украинского лидера в США абсолютно успешным

Политика

Петр Порошенко и Дональд Трамп, фото AFP

Действие санкций США против России будет продолжаться – Порошенко

Сегодня, 21:01

Порошенко отметил, что сегодняшняя встреча подтверждает решительную настроенность США на поддержку Украины

Политика

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP

Первая встреча Порошенко и Трампа: что обсуждали и о чем договорились президенты

Сегодня, 20:25

Президент Украины передал руководству США письма украинских заложников, обсудил санкции против РФ и реформы

Политика

По словам Валерия Чалого, на сегодня еще запланирована встреча Порошенко с Тиллерсоном Фото: Facebook/Чалый

Встреча президентов поставит точку в стратегии США по Украине - Чалый

Сегодня, 19:50

Президент Трамп держит фокус на вопросе о том, как возвращать четкий мировой порядок в Европе

Политика

Петр Порошенко и Дональд Трамп впервые встретились. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, присоединятся ли США к формату переговоров с РФ

Сегодня, 19:33

Украина очень заинтересована в привлечении Вашингтона в активный процесс переговоров с Москвой, США – страна-гарант по Будапештскому меморандуму, отметил президент

Политика

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP

Порошенко передал руководству США письмо от семей украинских заложников

Сегодня, 19:14

Американская администрация обещала приложить все усилия, чтобы помочь Украине освободить пленных

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования