Трамп о встрече с Порошенко: У нас была очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс
Трамп подчеркнул, что США широко вовлечены в дела Украины
Президент США Дональд Трамп заявил о широкой вовлеченности США в дела Украины, передает "Украинская правда".
Приветствуя сегодня в Овальном кабинете президента Украины Петра Порошенко, Трамп заявил, что для него эта встреча "большая честь".
"Это большая честь встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины – места, в (дела которого) мы все очень сильно вовлечены, вы это видите, и об этом все читают. У нас была очень-очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс", – сказал Трамп.
Порошенко в свою очередь сказал, что надеется, что две страны смогут наладить "эффективное сотрудничество".
Встреча началась вскоре после того, как администрация Трампа объявила о введении новых санкций против российских чиновников и других лиц и компаний, имеющих отношение к нелегальной аннексии Крыма.
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