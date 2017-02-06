Трамп обсудил с генсеком НАТО варианты решения конфликта на Донбассе

Сегодня, 10:07

Лидеры США и Альянса сосредоточились исключительно на мирном урегулировании

Дональд Трамп и Йенс Столтенберг обсудили Украину. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп и Йенс Столтенберг обсудили Украину. Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре 5 февраля обсудили варианты мирного решения конфликта в Украине, сообщили в Белом доме, передает Корреспондент.

"Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы", − говорится в сообщении.

Президент США выразил Альянсу поддержку со стороны Вашингтона.

"Президент поговорил с генеральным секретарем по поводу американской поддержки НАТО. Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все члены альянса выполняли свои финансовые обязательства", − проинформировал Белый дом.

Также "стороны договорились о тесной координации и сотрудничестве для устранения всего спектра вызовов, с которыми сталкивается НАТО".

По итогам телефонного разговора американского лидера с генсеком Альянса в администрации президента США сообщили, что Трамп согласился принять участие в предстоящей встрече глав стран-членов НАТО в мае.

"Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран-членов НАТО в Европе в конце мая", − отмечается в сообщении.

Отметим, что саммит НАТО должен пройти в 2017 году в новой штаб-квартире альянса.

Напомним, 4 февраля состоялась телефонная беседа Трампа с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой лидеры стран обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту Порошенко в США.

Во время разговора Трамп заявил о намерении работать над восстановлением мира в Украине.
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