Трамп, ООН и ЕС: реакция мира на обострение в Авдеевке

Сегодня, 08:00

Трамп и Порошенко готовят встречу, а в ООН ругают РФ

Президент США пообещал работать для того, чтобы восстановить мир на границе Украины. Фото AFP
Президент США пообещал работать для того, чтобы восстановить мир на границе Украины. Фото AFP

Очередное обострение на Донбассе спровоцировало шквал негодования западных политиков, которые осудили нарушение режима тишины в Авдеевке и призвали Россию придерживаться Минских соглашений. Кроме того, в ночь на воскресенье на эту тему состоялся разговор между украинским президентом и лидером США Дональдом Трампом. "Сегодня" собрала самые громкие высказывания и узнала, как они отразятся на ситуации в стране.

РЕЖИМ БЕЗ "ТИШИНЫ". Нарушения перемирия в районе Авдеевки (Донецкая область) начались еще 29 января. Вчера глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский отчитался о 179 жилых домах, которые пострадали за неделю. Только за субботу, согласно данным штаба АТО, боевики почти 40 раз нарушили режим тишины, используя запрещенные вторым "Минском" минометы и "Грады". При этом, по данным Жебривского, город покинуло всего 250 человек (по разным данным, нынешнее население Авдеевки составляет 12—15 тыс. человек). Именно этой ситуации особое внимание уделил Порошенко во время своей ночной беседы с Трампом.

ДВА ПРЕЗИДЕНТА. Разговор лидеров двух стран состоялся в ночь на воскресенье (по киевскому времени) и продлился около часа. "Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль украинско-российской границы", — отметил Трамп во время разговора. По словам пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко, в США дали понять, что считают конфликт не гражданским, а РФ — сторона конфликта. Со своей стороны, Порошенко поднял тему урегулирования ситуации на Донбассе и прежде всего в Авдеевке.

Посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook подчеркнул, что разговор вышел конструктивным и имел доверительный характер: "Контакты лидеров становятся системными. Это большая двусторонняя и геополитическая работа. Доверие взаимное есть, и это главное".

Политолог Владимир Фесенко считает, что прошедший телефонный разговор важен по двум причинам. Во-первых, общение  украинского лидера с предыдущим президентом США Бараком Обамой преимущественно сводилось к личным встречам на международных форумах и во время рабочих визитов, а телефонные разговоры оставались вице-президенту США Джо Байдену. Эксперт также напомнил, что Трамп и Порошенко уже общались в ноябре. Тогда, напомним, первый поднял вопросы аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе. "Во-вторых, очень важен и тот факт, что второй тур телефонных переговоров произошел именно по инициативе американского президента. Все это свидетельствует о прямом контакте между ними", — добавил политолог.

Отметим, что обсудили президенты и потенциальную встречу в будущем. Фесенко добавляет, что визит нашего лидера в Штаты уже активно готовится. "Это может случиться в конце февраля, и если это так, то, конечно же, Трамп встретится с Порошенко раньше, чем с Путиным. В этом есть своя выгода. Напомню, что в прошлый раунд телефонных разговоров Трамп созвонился сначала с Меркель, а потом уже с лидером РФ. Этот факт говорит о том, чью информацию он принимает во внимание, чтобы потом вести переговоры с Путиным", — подытожил Фесенко.

СЛОВО ООН. Среди других западных политиков, коснувшихся в своих выступлениях Украины и Авдеевки в частности, были и делегаты ООН. Напомним, что в ночь с четверга на пятницу прошло заседание Совбеза организации, центральной темой которого стали боевые действия в нашей стране.

"Призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов", — заявил постпред Франции в ООН Франсуа Делатр. Его позицию поддержал делегат от Великобритании Мэттью Райкрофт, выразивший недоверие к заявлениям, идущим от РФ. Их поддержали представители Италии, Дании, Китая, Египта и Сенегала. Постпред же США Никки Хейли заявила, что санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине.

Однако эксперт-международник Андрей Бузаров сомневается, что многочисленные заявления на уровне ООН как-то серьезно повлияют на ситуацию в Украине. "ООН ограничивает свое участие в конфликте решением только гуманитарных вопросов", — отметил он.

В свою очередь нардеп от БПП и член комитета по иностранным делам Владимир Арьев сказал нам, что в ВР уже сейчас есть проект обращения к международным организациями, ЕС в целом и лидерам стран-членов содружества в частности: "Это будет очень полезно для Украины, но сейчас самое главное, что нужно сделать по дипломатической линии, — наладить контакты с новой администрацией США, которая очень остро реагирует на события на Донбассе".

Еще больше санкций. Во время общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини указала на необходимость прекратить боевые действия. Также по ее словам, последнее слово в вопросе санкций будет принимать не Вашингтон, а Брюссель. При этом уже вчера в западных СМИ, которые ссылались на четверых неназванных представителей Евросоюза, появилась информация о продлении санкций. В частности, ЕС планирует продлить блокирование активов и запретить посещение Европы для основных союзников Путина.
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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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