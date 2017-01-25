Троян пояснил, почему отказался от участия в конкурсе на пост главы Нацполиции

Сегодня, 10:11

По его словам, глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям Закона – без поправок, дописок и натяжек

Троян. Фото: соцсети
Троян. Фото: соцсети

Исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявляет, что принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции из-за нехватки стажа работы в отрасли права. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и попросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку. Мое мнение – Глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям Закона – без поправок, дописок и натяжек ... Мне не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. Я это принимаю, и как офицер, не хочу никаких поблажек и предположений", – написал он.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что на пост главы Нацполиции претендует 64 человека.

Напомним, глава МВД 15 декабря объявил о проведении консультативного конкурса на должность главы Нацполиции Украины. Конкурс открыт для всех желающих, как из числа действующих полицейских, так и других лиц, которые соответствуют указанным условиям. Конкурс будет проводиться консультативной отборочной комиссией.

Среди базовых требований к соискателям: соответствие общим условиям работе в полиции, полное юридическое образование, не менее 7 лет стажа в сфере права, не менее 5 лет управленческого опыта. Среди базовых личностных и профессиональных параметров значатся: честность и безупречная репутация, мотивация, политическая незаангажированность и др.

14 ноября Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Глава МВД принял ее отставку, исполняет обязанности главы Нацполиции Украины первый замглавы Вадим Троян.
Украина, конкурс, Нацполиция, Троян, критерии

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"Сегодня"

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