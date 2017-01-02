Тука пояснил, почему Украина может вернуть Донбасс уже в этом году

Россия если и отдаст Донбасс Украине, то не своих условиях, которые неприемлемы Киеву, считает чиновник

Украина может рассчитывать на возвращение оккупированных территорий Донбасса в 2017 или к середине 2018 года, если удастся сохранить поддержку Европы и США. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в блоге для издания "Новое время".

По его мнению, Россия если и отдаст Донбасс Украине, то не своих условиях, которые неприемлемы Киеву.

"На сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях. Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", – написал Тука.

Он отметил, что поддержка мирового сообщества помогала Украине и давала свои резльтаты.

"Во-первых, у нас есть желание. Это самое главное. Во-вторых, поддержка мирового сообщества, и это нужно ценить. К сожалению, в последнее время наши безответственные популисты начинают говорить, что поддержка мирового сообщества ничего не стоит, что на нее не стоит обращать внимание. Это не так, она дает результаты, причем существенные.

Накануне Нового года, 31 декабря, президент Украины Петр Порошенко посетил Донбасс с американскими сенаторами, где констатировал, что боевики не соблюдают режим тишины, что подтвердили недавние жаркие бори в районе Светлодарской дуги.