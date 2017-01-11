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Тука раскритиковал Савченко за обнародование списков пленных http://www.segodnya.ua/img/article/7872/69_main.1484139423.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/69_tn.1484139423.jpg Политика Переговорный процесс по обмену заложниками требует тишины, а не шума, который создала нардеп, считает чиновник

Тука раскритиковал Савченко за обнародование списков пленных

Сегодня, 14:57

Переговорный процесс по обмену заложниками требует тишины, а не шума, который создала нардеп, считает чиновник

Георгий Тука.Фото: 24tv.ua
Георгий Тука.Фото: 24tv.ua

Народный депутат Надежда Савченко не уполномочена была раскрывать информацию об украинских пленных, и ее действия не помогут переговорному процессу. Об этом в комментарии "Апострофу" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его мнению, переговорный процесс по обмену заложниками требует тишины, а не шума, который создала нардеп.

"Я не вижу никакого смысла в опубликовании Савченко списков заложников. С моей очки зрения, процедура обмена заложниками требует тишины, а не шума. И об этом говорит опыт многих стран, а не только нашей. Поэтому я очень критически отношусь к этой инициативе. Последствия могут быть непредсказуемыми. Я последний месяц, когда общался с Надеждой Савченко, не знал о такой ее инициативе. Эта инициатива мне непонятна и абсолютно неуместна", – сказал Тука.

Он отметил, что инициатива Савченко не принесет облегчения в переговорный процесс по заложникам.

"Кроме того, иметь мозги в голове – любая популярность этого вопроса – повысит его цену. Я не думаю, что этот путь, которым она пошла, принесет облегчение в процессе переговоров. Савченко – не была уполномочена так поступать. Какие она может вести переговоры?", – возмущается Тука.

Напомним, вчера, 10 января, Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.

В свою очередь нардеп пояснила, зачем опубликовала списки. Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена.

Сегодня сообщалось, что Надежда Савченко подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев.
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