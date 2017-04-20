Турчинов о решении Гааги по РФ: "Я недоволен"

Секретарь СНБО переадресовал данный вопрос МИДу, так как сам был не в восторге

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что остался недоволен решением Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против России. Об этом он сказал "Українським новинам".

Он переадресовал данный вопрос Министерству иностранных дел, так как сам был не в восторге.

"Пусть это решение МИД комментирует. Я лично недоволен", – заявил Турчинов.

Напомним, вчера Международный суд ООН в Гааге отказался в полной мере удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России. Судьям оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Международного суда ООН в Гааге многообещающее для Украины.