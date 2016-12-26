Турчинов по оборонному бюджету: Надеемся это будут реальные деньги

Бюджет, который получил оборонный сектор, должен быть реальным, а не только на бумаге, заявил секретарь СНБО

Секретарь СНБО Александр Турчинов надеется, что выделенный беспрецедентно большой бюджет на оборону и безопасность Украины будет подкреплен реальными средствами, а не только планированием привлечения денег. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, тот бюджет, который получил оборонный сектор, должен быть реальным, а не только на бумаге.

"На оборону и безопасность выделено 5,9%. Это самая большая сумма, выделенная до этого. Но очень важно, чтобы все средства, выделенные на безопасность, оборону нашей страны, были реальными средствами. Чтобы снова не было, как в текущем году, когда есть ресурсы, которые не наполнены, когда вы знаете, что парламент опять не смог принять решение о спецконфискации, которая идет в специальный фонд для финансирования многих оборонных программ. Я надеюсь, что все эти решения будут приняты и бюджет позволит нам защитить нашу страну", – заявил он.

Напомним, бюджет Украины 2017 был принят 21 декабря в 4:53. Нардепы так самоотверженно пожертвовали сном из-за нежелания работать в предпраздничную неделю и понимания, что им не удастся уйти на каникулы, пока проект о госбюджете не станет законом. Для окончательного принятия сметы осталась подпись президента.

Для того, чтобы узнать, каким будет бюджет Украины 2017 в цифрах – смотрите инфографику.