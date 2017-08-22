Турчинов: Россия готовится к большой войне

Сегодня, 11:17

Учения "Запад-2017" являются шагом к усилению конфронтации на европейском континенте, считает секретарь СНБО

Для РФ это не просто учения. Фото: Facebook Минобороны РФ
Для РФ это не просто учения. Фото: Facebook Минобороны РФ

На фоне масштабных военных учений "Запад-2017" в Беларуси Россия проверяет, насколько готова к большой войне с Западом. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

"К большой войне готовятся не ВС РФ (вооруженные силы – ред.), а все российское государство с соответствующими затратами материальных и других ресурсов. Таким образом, во время "Запад-2017" Кремль проверяет, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом", – сказал Турчинов.

Ввиду сложной экономической обстановки в России, проведение таких крупных учений не может быть только обычным мероприятием боевой подготовки, считает секретарь СНБО.

"Напротив, речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства к жесткой реакции на любые попытки НАТО/США реагировать силовым способом на очередные военные авантюры Кремля на постсоветском пространстве. Слабая привлекательность общественно-политической и социально-экономической модели современной России, прогрессирующая ограниченность ее экономического потенциала заставляют Кремль прибегать к "последнему доводу королей" – военной силе. Не исключены новые попытки российского военного вмешательства в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии", – заявил Турчинов.

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Он подчеркнул, что учения "Запад-2017" являются шагом к усилению конфронтации на европейском континенте. По его словам, военное и политическое руководство Украины принимают необходимые меры для защиты нашего государства.

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.

Как заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко, совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, носят исключительно оборонительный характер, и не несут угрозы Украине или странам НАТО.
Россия, война, Турчинов, СНБО, учения, Запад-2017

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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