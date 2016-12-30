Турция выделит более 3 млн долларов для украинской армии

Турция выделит для украинской армии 3,1 млн долларов в 2017 году. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига в "Твиттере", аналогичное сообщение опубликовала пресс-служба украинского посольства в Турции, передает телеканал "112 Украина".

"Замечательное окончание года – подписал Соглашение – будет помощь Турецкой Республики в 2017 году для украинской армии на 3,1 млн долларов. Стратегическое партнерство в действии", – написал Сибига.

По данным пресс-службы украинского посольства в Республике, подписанное соглашение предусматривает выделение 3 миллионов долларов США на ежегодной основе в течение 5 лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения.