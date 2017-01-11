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У Лутковской заявляют, что Савченко нарушила закон, опубликовав списки пленных http://www.segodnya.ua/img/article/7872/84_main.1484141276.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/84_tn.1484141276.jpg Политика Против нардепа может быть открыто уголовное производство, люди имеют право обращаться в прокуратуру, отмечает представитель омбудсмена

У Лутковской заявляют, что Савченко нарушила закон, опубликовав списки пленных

Сегодня, 15:28

Против нардепа может быть открыто уголовное производство, люди имеют право обращаться в прокуратуру, отмечает представитель омбудсмена

Надежда Савченко. Фото: &quot;Обозреватель&quot;
Надежда Савченко. Фото: "Обозреватель"

Народный депутат Надежда Савченко нарушила закон о борьбе с терроризмом, разгласив информацию, касающуюся военнослужащих. Такое мнение высказал в комментарии "Украинской правде" представитель секретариата Уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга, комментируя ситуацию с опубликованными списками пленников.

По его мнению, против нардепа может быть открыто уголовное производство, люди имеют право обращаться в прокуратуру.

"Закон говорит об особом порядке обнародования информации о военнослужащих. А часть лиц пропавших или пленных на территории ОРДЛО – это наши военнослужащие. Здесь есть нарушение закона о борьбе с терроризмом. В этом аспекте возможно начало какого-то уголовного производства по этому делу", – сказал Чаплыга.

Вместе с тем, Чаплыга констатирует, что часть правозащитников приветствует такую инициативу Савченко, как приветствует любые шаги относительно ускорения освобождения украинских заложников.

"Если есть люди, которые считают, что их право на приватность нарушено, то они могут обращаться с заявлением. Может быть открыто уголовное производство по ст. 182 УКУ – незаконное собирание, хранение, использование, распространение информации о личности без ее согласия. Производство может быть открыто следователем или прокурором только на основании заявления", – сказал Чаплыга.

Напомним, вчера, 10 января, Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.

В свою очередь нардеп пояснила, зачем опубликовала списки. Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена.

Сегодня сообщалось, что Надежда Савченко подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев.
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