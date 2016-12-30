У Порошенко надеются, что к "нормандскому формату" подключатся США

Елисеев рассчитывает на более наступательную и инициативную позицию американцев по Украине

США еще не сказали своего последнего слова в процессе мирного урегулирования ситуации в Украине, и американцы могли бы присоединиться к "нормандскому формату". Такое мнение высказал в интервью "Обозревателю" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Он признал, что в 2016 году "нормандский формат" работал более системно.

"Переговорный процесс (работал более системно – ред.) на различных уровнях, начиная с экспертов, завершая лидерами государств. Почти еженедельно происходят контакты на уровне дипломатических советников. Это очень важно, поскольку лучше говорить на языке дипломатии, чем на языке оружия. Конечно, надеемся, что следующий год принесет более содержательные результаты", – сказал Елисеев.

Также он считает, что к переговорам в "нормандском формате" должны подключиться американцы, чтоб ускорить процесс урегулированию ситуации в Украине.

"Также мы очень надеемся на присоединение к "нормандскому формату" США. Считаем, что с приходом новой администрации, позиция Штатов будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования", – добавил замглавы АП.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что не в восторге от "нормандского формата" и считает его не очень эффективным, однако поддерживает продолжение его работы.

Кроме того, он отмечал, что Россия не против привлечения в "нормандский формат" США, но есть договоренность работать с ними параллельно.