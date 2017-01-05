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"Слабость порождает зло": у Порошенко отбросили план Пинчука по компромиссу с РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7857/4_main.1483607607.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/4_tn.1483607607.jpg Политика Замглавы Администрации президента Елисеев ответил на статью Пинчука в The Wall Street Journal

"Слабость порождает зло": у Порошенко отбросили план Пинчука по компромиссу с РФ

Сегодня, 11:04

Замглавы Администрации президента Елисеев ответил на статью Пинчука в The Wall Street Journal

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Компромиссы на российских условиях – это неверная политика для достижения мира в Украине.

Об этом говорится в статье заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева в  The Wall Street Journal, опубликованной в ответ на статью украинского бизнесмена Виктора Пинчука в Wall Street Journal.

"Касательно комментария Виктора Пинчука на тему "Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией", то согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе. Однако я не могу согласиться с призывом к компромиссам на основе обеспокоенности. Страхи и слабость – плохие советники . Они подогревают аппетиты России, провоцируют еще более сильную агрессию и вызывают еще большие человеческие страдания", – пишет Елисеев.

Он убежден, что именно поэтому Украина всегда выступала с позиций такого решения, которое основывается на национальных интересах и воле украинского народа, желающего, чтобы страна была независимой и процветающей, а выбор народа был свободным от агрессивного диктата.

Замглавы АП призвал обозначить несколько "красных линий", которые никто в Украине не посмеет пересечь – ни сейчас, ни в будущем:

"Во-первых, никакого отказа от европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это будет равнозначно отказу от независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это будет равнозначно возвращению к советскому прошлому в Украине – что и сам господин Пинчук не хотел бы приветствовать. Отказ от европейской интеграции был бы и политическим самоубийством для любого политика в Украине, который бы решился призвать к такому резкому развороту. Особенно после Революции достоинства и ее запроса на модернизацию и реформы.

Во-вторых – никакой торговли территориями Украины, будь-то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью торгов для мира. Они – это Украина, и это подтверждается на международном уровне – в том числе Резолюцией ГА ООН по Крыму, которая была принята в прошлом месяце, и в отчете Прокурора Международного уголовного суда в ноябре прошлого года. Украина никогда не покинет на произвол украинцев, попавших в ловушку за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и на Донбассе.

В-третьих – никаких выборов на Донбассе, пока российский сапог находится на украинской земле. Украина выступает за проведение там местных выборов только на основании украинского закона и стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Безусловно, Кремлю хотелось бы легитимизировать свою гибридную оккупацию и ее марионеточный режим в Донбассе руками самой Украины. Однако никто не должен попасть в эту ловушку", – перечислил Елисеев.

Замглавы АП убежден, что компромиссы на условиях России – это неверная политика.

"Один из тяжеловесов новой американской администрации (избранный вице-президент США Майк Пенс – Ред.) как-то заметил: "История учит, что слабость порождает зло" . Такой подход никогда не приводил ни к устойчивому миру, ни спасал жизни. Скорее наоборот, такой подход всегда подпитывает больше агрессии и вызывает новые человеческие страдания", – заключил он.

Напомним, Виктор Пинчук заявлял в своей статье, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
россия, Крым, Донбасс, пинчук, санкции, елисеев, администрация президента

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Источник:

"Сегодня"

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