У Порошенко подтвердили его разговор с Дональдом Трампом

Сегодня, 13:43

Беседа состоится вечером, уточнили в пресс-службе украинского президента 

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 4 февраля, вечером проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Ранее в Белом доме также сообщили о разговоре двух лидеров.

Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп проводит выходные на своем вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.
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"Сегодня"

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