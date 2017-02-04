У Порошенко подтвердили его разговор с Дональдом Трампом
Беседа состоится вечером, уточнили в пресс-службе украинского президента
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 4 февраля, вечером проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Ранее в Белом доме также сообщили о разговоре двух лидеров.
Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Трамп проводит выходные на своем вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.
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