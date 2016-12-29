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У Порошенко прокомментировали бурную реакцию Израиля по резолюции ООН http://www.segodnya.ua/img/article/7841/80_main.1482998298.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/80_tn.1482998298.jpg Политика Елисеев призвал остановить антиукраинскую истерию и оберегать украино-израильские отношения

У Порошенко прокомментировали бурную реакцию Израиля по резолюции ООН

Сегодня, 09:54

Елисеев призвал остановить антиукраинскую истерию и оберегать украино-израильские отношения

Елисеев призывает оберегать украино-израильские отношения. Фото: telegraf.com.ua
Елисеев призывает оберегать украино-израильские отношения. Фото: telegraf.com.ua

Резолюция Совбеза ООН, которая была проголосована, ни в коей мере не является антиизраильской, поэтому эмоциональная реакция израильской стороны удивляет. Об этом заявил в интервью "Обозревателю" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Он призвал остановить антиукраинскую истерию и оберегать украино-израильские отношения.

"Во-первых, нас удивляет такая слишком эмоциональная реакция израильской стороны. Не мы были инициаторами этого напряжения. Украина, наоборот, пытается урегулировать ситуацию в конструктивный способ. Надо остановить раздувание антиукраинской истерии и сделать так, чтобы эмоции не повлияли на солидную базу украино-израильских отношений. Резолюция, которая была проголосована, ни в коей мере не является антиизраильской", – сказал Елиссев.

Он отметил, что в вопросе голосования по резолюции Украина исходила, прежде всего, из норм международного права.

"В частности, там заложено много принципов, которых мы придерживаемся в нашей работе, говоря о российской агрессии, которые мы используем в международных судебных процессах и международных инстанциях. Важно понять, что резолюция была принята не только из-за позиции Украины. В Совбезе ООН был редкий консенсус: 14 стран и США воздержались. Эта резолюция является классической, она уже голосовалась. Когда Украина была членом Совета Безопасности в 2000 году, она поддержала почти идентичную резолюцию. Итак, наша позиция последовательна", – сказал замглавы АП.

Он напомнил, что Украина спокойно реагировала, когда Израиль не поддерживал резолюции в поддержку Украины.

"В отношениях с Израилем мы никогда не позволяли себе эмоциональных реакций, хотя было много сложных ситуаций. Напомню, что Израиль не поддержал историческую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН в марте 2014 года, несмотря на все наши просьбы и обращения. А из семи последних резолюций ООН Израиль поддержал только одну. Однако мы выбрали конструктив, а не эмоции. Именно поэтому Израиль в декабре этого года поддержал резолюцию по правам человека в Крыму", – добавил Елисеев.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе и Украины, а США, несмотря на просьбы со стороны Израиля, на этот раз отошли от традиционной линии, и не стали накладывать вето.

Также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27—28 декабря, из-за поддержки Украиной резолюции ООН.

В свою очередь украинские дипломаты объяснили, что Украина поддержала резолюцию ООН против Израиля потому, что придерживается позиции против оккупации территории. Зло оккупационных действий – это то, против чего Украина уже борется более двух лет, отмечают дипломаты.
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