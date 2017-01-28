У Порошенко рассказали, как Аваков пошутил над Турчиновым

Секретарь СНБО не обижается на министра, так как у него все в порядке с чувством юмора, отметил советник президента

Секретарь СНБО вряд ли будет переживать от того, что министр внутренних дел Арсен Аваков назвал его "кровавым пастором". Об этом рассказал в эфире телеканала NewsOne внештатный советник президента Олег Медведев.

Как отметил советник президента, речь идет об инциденте, когда Аваков на презентации книги "Добробаты" назвал секретаря СНБО "кровавым пастором".

По его словам, Турчинов не обижается на такое прозвище, так как у него все в порядке с чувством юмора.

"Ну пошутил Аваков, известная шутка о "кровавом пасторе". Не знаю, за что можно осуждать Авакова. Это человек с известным чувством юмора, так представил Турчинова... Насколько я знаю, Турчинов любит, когда его называют "кровавым пастором" и не очень за это переживает", – сказал Медведев.

Напомним, 27 января состоялась презентация книги "Добробаты". Как напомнил Турчинов, Первые добровольческие батальоны, которые были образованы весной 2014 года, легли в основу дальнейшего построения украинской армии.