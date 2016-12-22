У Порошенко заговорили о двухпалатном парламенте

Нужно изменить систему высшего законодательного органа, так как в нынешнем виде организовать работу парламентариев невозможно, считает политик

Украинский парламент должен был разделен на две палаты, чтоб работа законодателей стала более эффективной. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат от БПП Владимир Арешонков.

По его мнению, нужно изменить систему работы высшего законодательного органа, так как в нынешнем виде организовать парламентариев невозможно.

"Я сторонник полного изменения системы работы высшего законодательного органа. Это мое убеждение, я за 2 года это увидел, должен быть двухпалатный парламент. Одна палата исключительно профессиональная, где работают юристы очень высокого качества, где присутствовали бы представители от каждой области, таких как образование, здравоохранение, экономика, которые помогают юристам разобраться. И это может быть 100 человек со своим соответствующим аппаратом. Все остальные – это вторая палата, нижняя или верхняя, это уже неважно, представители регионов, которые приезжают на определенный период, участвуют в голосовании", – заявил Арешонков.

Он добавил, что на данный момент сложно организоваться большому количеству депутатов в сессионном зале.

"Я сегодня увидел, что 450 депутатов – это огромное собрание. Это тот улей, в котором часто все гудит, но организовать работу при такой системе невозможно", – добавил нардеп.

Напомним, под утро 21 декабря Верховная Рада приняла в целом проект Государственного бюджета на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата. Теперь главную смету страны должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.