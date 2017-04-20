У Путина ответили на сообщения, что РФ намерена отделить Донбасс от Украины

Песков напомнил, что Путин и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики

В Кремле заявляют, что не пытаются интегрировать в Россию оккупированный Донбасс. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, комментируя соответствующую публикацию Bloomberg.

"Сам вопрос (о планах Кремля) немножко абсурдный в том плане, что уже на протяжении многих лет и президент (РФ, – Ред.) Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом – что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса – "ДНР" и "ЛНР", – сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на трех источников, близких к властям в Москве, сообщило, что Россия путем постепенной интеграции оккупированных территорий пытается отделить Донбасс от Украины. Издание отмечает, что президент России Владимир Путин усиливает контроль над Донбассом.

Напомним, президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News отметил, что на Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт.

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе – Ред.) Замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это – горячая русская агрессия против моей страны", – подчеркнул Глава государства.

Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 – ранены.

"Разве это замороженный конфликт? Это – настоящая горячая война. Это реальная агрессия", – подчеркнул президент.

Он отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

Петр Порошенко подчеркнул, что давление на Россию должно быть продлено, чтобы остановить убийства украинцев.