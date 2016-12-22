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У Савченко прокомментировали ее исключение из ПАСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7820/51_main.1482410638.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/51_tn.1482410638.jpg Политика Сейчас народный депутат находится в заграничной командировке в Германии, где продолжает рассказывать европейцам о ситуации в Украине

У Савченко прокомментировали ее исключение из ПАСЕ

Сегодня, 14:40

Сейчас народный депутат находится в заграничной командировке в Германии, где продолжает рассказывать европейцам о ситуации в Украине

Надежда Савченко на заседании ПАСЕ. Фото: AFP
Надежда Савченко на заседании ПАСЕ. Фото: AFP

После исключения из украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Надежда Савченко и дальше планирует рассказывать мировой общественности о ситуации в Украине. Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

Она сообщила, что на данный момент Савченко находится в Германии с рабочей поездкой и по возвращении прокомментирует свое исключение из делегации в ПАСЕ.

"На данный момент Надежда находится в заграничной командировке. Позже прокомментирует сама. Надежда предварительно уже говорила о возможности ее исключения из делегации ПАСЕ и объясняла, что она не изменит свою позицию и будет продолжать объяснять на всех площадках мира, Европы реальное положение вещей в Украине относительно войны, коррупции, политического и экономического кризиса. Надежда на сегодняшний день находится в Германии", – сказала Проторченко.

По ее словам, на сегодняшний день большинство мировых политиков приглашают Надежду на встречи, общаются с ней, хотят через нее узнать о ситуации в Украине.

"Я думаю, что Надежда сможет и в дальнейшем доносить эту информацию всему миру. Просто вопрос теперь будет, как будет выглядеть Украина. Сначала всем миром боролись, а сегодня исключают. Исключают за правду, которую она говорит", – отмечает пресс-секретарь.

Как стало известно, сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.
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