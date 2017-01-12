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"У Тиллерсона была заготовленная речь, многие вопросы он читал по бумажке", – нардеп http://www.segodnya.ua/img/article/7876/80_main.1484229856.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/80_tn.1484229856.jpg Политика Во время слушаний в Сенате США кандидат на главу Госдепа заявил, что Украина пострадала от российской агрессии

"У Тиллерсона была заготовленная речь, многие вопросы он читал по бумажке", – нардеп

Сегодня, 16:03

Во время слушаний в Сенате США кандидат на главу Госдепа заявил, что Украина пострадала от российской агрессии

Фото: AFP
Фото: AFP

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил о военной агрессии России против Украины, но не дал четких месседжей по санкциям против РФ. Такое мнение в комментарии "Сегодня.ua" высказал нардеп от "Батькивщины", член депутатской группы ВР по межпарламентским связям с США Алексей Рябчин.

"Действительно мы видели, что у Тиллерсона была заготовленная речь, и многие вопросы он читал по бумажке. То, что он составил, или ему составили, неизвестно. Ряд из его тезисов были достаточно дипломатическими. И очень интересно, если почитать российскую и украинскую прессу, то заявления по Крыму каждый интерпретирует по-своему. Порадовал акцент на американо-российских отношениях, где Украина фигурировала, как страна, которая пострадала от российской агрессии. Отмечалась и агрессия России на Востоке Украины и аннексия Крыма. В то же время не было послано достаточно четких месседжей относительно санкций. Было сказано, что пока будет оставаться статус-кво, а потом посмотрим. Это говорит о том, что новые руководители американской Администрации будут вступать в переговоры (с Россией – Авт.) и по итогам, возможно, их позиция изменится. Сейчас она такая: после выполнения Минских соглашений санкции будут сняты. Как оно будет при новой американской Администрации непонятно", – сказал "Сегодня.ua" Алексей Рябчин.

По словам нардепа, месяц назад он встречался с высокопоставленным немецким дипломатом и на вопрос, что дальше будет с Минскими соглашениями и санкциями иностранец четко ответил: "Мы не знаем позиции новой американской Администрации". "Именно поэтому Украине стоит занимать не просто активную, а проактивную позицию, нужно усиливать нашу дипломатию, нужно выделять на нашу дипломатию больше средств. Когда приезжаешь, к примеру, в Берлин или в Лондон, видишь, что на каждого украинского дипломата работает 20 российских", – подытожил нардеп.

Напомним, во время слушаний в Сенате Рекс Тиллерсон признал Россию угрозой. Также он заявил, что РФ вторглась в Украину, аннексировала Крым и поддерживает те сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны.

Тиллерсон – экс-глава нефтегазовой корпорации Exxon Mobil, кавалер российского ордена Дружбы, врученного лично Владимиром Путиным, много лет работал с Россией и выступал за отмену санкций.
россия, США, Крым, Донбасс, санкции, Тиллерсон

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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