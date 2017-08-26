У Трампа оценили идею по возвращению Украине ядерного оружия (видео)

Сегодня, 22:32

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что никто и не думал, что Россия может так поступить с Украиной

Курт Волкер. Фото: Twitter
Курт Волкер. Фото: Twitter

Украина не должна возвращать себе ядерное оружие. Такое мнение "Прямому" телеканалу высказал специальный представитель США по Украине Курт Волкер, – передает "Обозреватель".

"Это не было ошибкой (то, что Украина отказалась от ядерного оружия. – Ред.). Если бы Украина не присоединилась к странам, отказавшимся от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то положительным для Украины. Мне бы не хотелось, чтобы Украина снова восстанавливала этот процесс", – сказал спецпредставитель.

"Сейчас мы имеем большие проблемы безопасности с Россией на востоке и аннексией Крыма. На самом деле, это большая проблема безопасности, потому что в 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить. Никто не ожидал, что появится такая проблема, над которой мы должны работать. Восстановление суверенитета Украины должно происходить через оборонные системы Украины. В Киеве должны говорить о том, как будут жить люди, которые находятся на востоке Украины", – добавил Волкер.

Он еще раз подчеркнул, что считает отказ Украины от ядерного оружия правильным решением.

Напомним, 
США, Украина, оружие, ядерное оружие, Волкер

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