Ученые НАСА открыли двойника Земли

Ученые говорят, скорее всего, там тоже есть вода, и может быть жизнь

Ученые НАСА открыли еще одного двойника нашей планеты. Так называемая "Супер Земля" на треть больше и на столько же тяжелее. Ученые говорят, скорее всего, там тоже есть вода, и может быть жизнь. Правда, расположена "Супер Земля" в 39 световых лет от нас. Чтобы добраться туда понадобится 600 000 лет непрерывного полета.