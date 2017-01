Украина будет настаивать на экстренном заседании Совбеза ООН по Авдеевке – МИД

Сегодня в 17:00 по киевскому времени Постоянный совет ОБСЕ в Вене проведет специальное заседание по Авдеевке. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы миссии ОБСЕ в Twitter.

#OSCE Special Permanent Council meeting on #Avdiivka will take place today, on 31 January

"По настоянию делегации Украины сегодня в Вене будет обсуждаться вопрос обострения ситуации на Донбассе, в Авдеевке", – сказала "Сегодня.ua" спикер украинского МИДа Марьяна Беца.

Также, по ее словам, Украина будет настаивать на проведении экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Авдеевке: "Но из-за разницы во времени, у них сейчас там даже не утро, мы еще не имеем подтвержденной информации. Будем знать ближе к 16:00".

Ранее в своем Twitter постпред Украины в ООН Владимир Ельченко сообщал, что Украина готова созвать экстренное заседание Совбеза ООН: "Будем смотреть по ночи, если это (обострение – Ред.) не остановится, готовы созвать экстренное заседание Совбеза ООН".

Will follow through the night, if it won't stop, ready to convene UN Security Council emergency meeting. https://t.co/hEhxAzYZI3