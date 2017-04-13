Украина должна сама решить, хочет ли она в НАТО – Столтенберг

Сегодня, 10:10

Если Киев подаст заявку, тогда члены Альянса будут проверять, отвечает ли Украина требованиям

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в Альянс, передает "Корреспондент".

"Все зависит от того, хочет ли Украина подавать заявку. Если это произойдет, члены НАТО должны будут решить, отвечает ли она необходимым требованиям", − отметил Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что "Украина ориентируется на формирование оборонного сектора, который отвечал бы стандартам НАТО".

Также Столтенберг утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного расширения Альянса "за счет принятия какой-либо страны". В качестве примера он привел Черногорию.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО и, таким образом, бывшая югославская республика становится 29-м членом Альянса.

Отметим, что 72% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.
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