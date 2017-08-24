Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства"
Стороны представили свои позиции и обсудили общие приоритеты
В Киеве во время трехсторонних консультаций, представители Украины, Молдовы и Грузии обсудили приоритеты сотрудничества в рамках подготовки к Пятому саммиту Восточного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно сообщению, стороны представили свои позиции и обсудили общие приоритеты в рамках ВП, в частности те, которые могут быть закреплены в совместной декларации саммита ВП, который состоится в ноябре.
Отмечается, что в рамках консультаций стороны пришли к соглашению по направлениям, представляющим взаимный интерес, поскольку каждая из указанных стран находится в процессе выполнения соглашений об ассоциации с ЕС, содержащие похожи обязательства, а затем являются приоритетными для каждой из стран.
"Такими направлениями являются секторальное сотрудничество в сферах транспорта и энергетики, электронного управления, образования и обучения, а также и сотрудничество по противодействию общим угрозам в сфере безопасности, приграничное сотрудничество, усиление кибербезопасности", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что стороны договорились сформировать совместную согласованную позицию по очерченных вопросах для ее публикации на следующих мероприятиях в рамках подготовки к Саммиту ВП.
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"Во время встречи с представителями Грузии и Молдовы Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила важность восстановления интенсивного и практического диалога по вопросам, представляющим общий интерес на пути к европейской интеграции Украины, Молдовы и Грузии", – добавили в сообщении.
Напомним, ранее Климкин заявил, что саммит "Восточного партнерства", который состоится в ноябре 2017 года в Эстонии, должен поспособствовать укреплению ассоциации Украины с Европейским Союзом.
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