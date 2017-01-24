Украина и Финляндия будут делиться опытом в области энергосбережения (видео)

Официальный визит президента Украины в Хельсинки стал первым за последние 11 лет

Украина и Финляндия поделятся опытом, как эффективно использовать энергоресурсы. Представители стран подписали Меморандум о сотрудничестве в области энергосбережения.

Официальный визит президента Украины в Хельсинки стал первым за последние 11 лет. Коллегу Саули Ниинисте Петр Порошенко поблагодарил за политическую поддержку: Финляндия выступает за сохранение санкций против России, пока та не выполнит Минских соглашений.

"Я думаю, все согласны с тем, что говорит президент Порошенко. Это было бы хорошо – отменить санкции. Но пока для этого необходимо выполнение Минских соглашений", – отметил президент Финляндии.

"Я обратился к господину президенту с просьбой усилить давление на российскую сторону в вопросах освобождения украинских заложников. Говоря о сотрудничестве в области энергетики, мы рассчитываем на принципиальную позицию относительно проекта Северный поток-2. Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", – сказал Порошенко.

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