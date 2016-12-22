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Украина кардинально изменила подход к сотрудничеству с НАТО – вице-премьер http://www.segodnya.ua/img/article/7820/82_main.1482414854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/82_tn.1482414854.jpg Политика По словам Климпуш-Цинцадзе, сейчас завершается работа над Годовой национальной программой сотрудничества с Альянсом

Украина кардинально изменила подход к сотрудничеству с НАТО – вице-премьер

Сегодня, 15:50

По словам Климпуш-Цинцадзе, сейчас завершается работа над Годовой национальной программой сотрудничества с Альянсом

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org

Правительство завершает работу над Годовой национальной программой сотрудничества с НАТО, которая впервые будет построена по новому принципу. Об этом на брифинге в четверг заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Укринформ".

"Мы сейчас заканчиваем работу над новым документом – Годовой национальной программой сотрудничества с НАТО, которая впервые будет построена по иному принципу, чем это делалось ранее. Она впервые не будет простым перечнем мероприятий, которые проводятся совместно министерствами и ведомствами с агентствами или представительством той или иной программы НАТО, а будет включать в себя все планы реформирования, в частности – сектора безопасности и обороны, но гораздо шире, то есть демократизации всех направлений нашей жизни и развития", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что в этом году удалось принять ряд стратегических документов, направленных на реформирование оборонной сферы, в частности – Стратегию национальной безопасности, Военную доктрину Украины, Концепцию развития сектора безопасности и обороны, Стратегический оборонный бюллетень, государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники до 2020 года.

"Все это позволяет говорить, что у нас на данный момент есть конкретные планы реформирования сектора безопасности и обороны и конкретные цели, пошагово расписанные на несколько лет вперед, которые мы будем дальше реализовывать", – отметила вице-премьер.

Ранее глава Минобороны Степан Полторак заявил, что Украина практически полностью выполнила план реформирования армии на 2016 год.
Украина, нато, программа, сотрудничество, Климпуш-Цинцадзе

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