Украина на заседании ОБСЕ заявила о нарушении Россией минских договоренностей

На срочном заседании ОБСЕ, созванном из-за преступлений российской стороны в Авдеевке, украинская делегация заявила о невыполнении Россией минских договоренностей и рассказала о количестве погибших и раненых в боях возле города. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает телеканал "112 Украина" .

"Мы уведомили всех стран-участников о вопиющих нарушениях РФ минских договоренностей. Также уведомили, что сейчас происходит в Авдеевке, о количестве погибших, раненых. Мы призвали РФ к немедленному прекращению огня и подчеркнули, что она несет полную ответственность за ситуацию в Авдеевке. Нашу позицию поддержали все партнеры, отметили, что Россия несет ответственность за поддержание террористов на востоке Украины. РФ была единственной делегацией, которая фактически повторила свой обычный нарратив, что во всем виновна Украина", – заявила Беца.

Кроме этого на заседании обсуждался вопрос критической гуманитарной ситуации.

"Были произнесены заявления ключевыми игроками, США, Швейцарией, Канадой, ЕС, Францией, Германией о необходимости прекращения этих действий и ответственности РФ. Также акцент по усилению способности специальной мониторинговой миссии по верификации прекращения огня и отвода оружия, и призыв к РФ разрешить ОБСЕ иметь доступ к территориям Украины, в том числе, что не контролируются правительством", – добавила Беца.

Как сообщалось ранее, 31 января страны-участники ОБСЕ призвали обязать РФ поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности.

Отметим, что по состоянию на вечер 31 января боевики 46 раз обстреляли позиции сил ВСУ в зоне АТО. Большинство этих обстрелов пришлось на Авдеевку. Сообщается о двух раненых и двух травмированных военнослужащих. Также поступила информация, что во время обстрела Марьинки Донецкой обл. ранена 54-летняя жительница, которая в момент разрыва снаряда находилась во дворе своего дома.

Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать.