Украина не хочет быть разменной картой в руках Трампа – МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль опасается, что Трамп будет вести переговоры с РФ по Донбассу, без участия Киева

Украина должна иметь право голоса во всех переговорах между США и Россией в отношении ситуации на Донбассе.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на агентство Reuters.

Украина, которая уже три года борется против пророссийских сепаратистов на Донбассе опасается, что президент США Дональд Трамп исключит Киев из переговоров по ситуации в Восточной Украине, желая улучшить отношения с Москвой, пишет агентство.

"Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть субъектом", – почеркнула Зеркаль.

Она также сказала, что больше не верит в "джентельменские соглашения", напомнив о том, что аннексировав Крым, Россия нарушила условия Будапештского меморандума, в котором гарантировала Украине территориальную целостность в ответ на отказ от ядерного оружия.

Зеркаль также сказала, что президент Украины Петр Порошенко призывает Запад сохранять введенные за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе санкции против РФ. Она подчеркнула, что это единственный инструмент для сдерживания России от полномасштабной агрессии.

Напомним, перед инаугурацией президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала.